  • Карпин прокомментировал вызов в сборную России игрока «Манчестер Юнайтед»

Карпин прокомментировал вызов в сборную России игрока «Манчестер Юнайтед»

15 мая, 22:47
7

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о приглашении в команду игрока системы «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова.

«Сейчас есть время и возможность посмотреть игроков. Если бы это были официальные матчи, Ибрагимова, возможно, не было бы даже в расширенном списке, поскольку стояли бы другие цели и задачи. В нынешних условиях мы можем себе позволить познакомиться с футболистом, про которого мало кто знает и которого мало кто видел.

Да, он уже привлекается к тренировкам «Манчестер Юнайтед», вызывается за сборную Англии U18, но хотелось бы посмотреть на него на взрослом уровне», – сказал Карпин.

  • 18-летний Ибрагимов пока играл только за юношеские и молодежную команды «МЮ».
  • В этом сезоне он провел за них в общей сложности 15 встреч, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
  • На его счету 2 матча и 1 гол за сборную Англии U16 и 1 игра за сборную Англии U15.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Манчестер Юнайтед Карпин Валерий
Комментарии (7)
smolwoklow
smolwoklow
Ребят, кто любит ставить на спорт. Не верьте всяким каналам в телеге и т.д. Есть отличный 14-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз сайт». МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
Ответить
aldo conte
1778894994
Главное игрока заиграть за сборную России. А сколько будет бан нашей сборной и какова будет дальнейшая судьба заигранного футболиста нынешнему тренеру сборной по барабану. Не подойдёт этот, возьмём другого.
Ответить
Gospod
1778929312
у мальчика котец не дурау.. в сборную Росиюсии он сейчас не поеден ни под каким видом.. Предлог найдется. Портить себе карьерц не будет он
Ответить
