Карпин прокомментировал вызов в сборную России игрока «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о приглашении в команду игрока системы «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова.
«Сейчас есть время и возможность посмотреть игроков. Если бы это были официальные матчи, Ибрагимова, возможно, не было бы даже в расширенном списке, поскольку стояли бы другие цели и задачи. В нынешних условиях мы можем себе позволить познакомиться с футболистом, про которого мало кто знает и которого мало кто видел.
Да, он уже привлекается к тренировкам «Манчестер Юнайтед», вызывается за сборную Англии U18, но хотелось бы посмотреть на него на взрослом уровне», – сказал Карпин.
- 18-летний Ибрагимов пока играл только за юношеские и молодежную команды «МЮ».
- В этом сезоне он провел за них в общей сложности 15 встреч, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
- На его счету 2 матча и 1 гол за сборную Англии U16 и 1 игра за сборную Англии U15.
