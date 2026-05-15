Карпин прокомментировал вызов в сборную России игрока «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о приглашении в команду игрока системы «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова.

«Сейчас есть время и возможность посмотреть игроков. Если бы это были официальные матчи, Ибрагимова, возможно, не было бы даже в расширенном списке, поскольку стояли бы другие цели и задачи. В нынешних условиях мы можем себе позволить познакомиться с футболистом, про которого мало кто знает и которого мало кто видел.

Да, он уже привлекается к тренировкам «Манчестер Юнайтед», вызывается за сборную Англии U18, но хотелось бы посмотреть на него на взрослом уровне», – сказал Карпин.