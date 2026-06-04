Жена Карпина: «Я колю ботокс, но не понимаю женщин, которые готовы пойти на кесарево без показаний»

Дарья, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, в своей соцсети ответила на вопрос одной из подписчиц про кесарево сечение.

– Хотите естественно родить или кесарево?

– Что значит «хотите»? Я колю ботокс, я за пластические операции, я каждый день использую ChatGPT, но совершенно не понимаю женщин, которые готовы пойти на полостную операцию БЕЗ показаний. По мне, это в первую очередь инфантильность и повышенная жалость к себе, которые не очень вяжутся с материнством в целом.

Но это исключительно мое личное мнение. Я просто не понимаю, как можно добровольно выбрать такое хирургическое вмешательство вместе естественного процесса. Повторюсь: без реальных показаний