Россию обвинили в том, что она победила Нидерланды на Евро-2008 благодаря допингу

Бывшие игроки сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт и Уэсли Снейдер вспомнили, как команда уступила России в 1/4 финала Евро-2008 (1:3).

Ван дер Варт: «Пересмотрите тот матч еще раз. Поверьте мне: каждый мяч просто пролетал мимо. В Базеле было 40 градусов жары, мы были совершенно разбиты. Началось дополнительное время, а они были как новенькие».

Снейдер: «Я не знаю, что там произошло».

Ван дер Варт: «Ладно. Мы не должны этого говорить, но вся эта история с допингом в России... Мы прессинговали и думали, что вот-вот дожмем их. А Андрей Аршавин снова стал бегать как на первой минуте. Мы больше не справлялись».