«Накидали бы пассажирам и вышли в плей-офф»: прогноз на выступление России на ЧМ-2026

Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин предположил, как выступила бы сборная России на чемпионате мира-2026.

«Сборная России бы вышла в плей-офф, конечно. А чего там выходить-то? Восемь из 12 третьих мест проходят дальше. Накидали бы каким-то пассажирам семь мячей – всe, уже выход по разнице голов. В таком формате бы наша команда прошла.

Какой был бы потолок сборной России на этом чемпионате – сложно сказать. Иордания достаточно уверенно играла против Австрии, а у них состав был практически такой же, который был против нашей команды в товарищеском матче. Если бы была удача, то сборная России могла бы далеко пройти. У нас достаточно качественные футболисты. Понятно, что эта команда уступает, например, той, которая устроила бунт против Павла Садырина», – сказал Зазулин.