Познер сказал, за кого болеет в матче Испания – Саудовская Аравия

Известный телеведущий Владимир Познер высказался о матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Испании и Саудовской Аравии.

«Я даже не сомневаюсь в сегодняшней победе испанцев над саудитами. На чемпионатах мира часто бывали случаи, когда один из фаворитов в первом туре допускает себе слабо сыграть. Кто-то начинает делать выводы по одной игре – я не такого подхода человек. Эти разговоры носят какой-то рекламный характер.

Испанцам стоит реабилитироваться за первый тур? Я так не считаю. Не думаю, что им стоит именно реабилитироваться. Это не то слово. Речь не идет о реабилитации. Испанцы не виновны ни перед кем, чтобы реабилитироваться. Я буду верить и поддерживать Испанию в сегодняшней встрече», – сказал Познер.