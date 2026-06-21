Адвокат прокомментировал историческое очко Кюрасао на ЧМ-2026: «Сравнимо с чудом»

Дик Адвокат, главный тренер сборной Кюрасао, назвал чудом нулевую ничью с Эквадором в матче группового этапа чемпионата мира-2026.
Встреча группы E прошла в Канзас-Сити и завершилась со счeтом 0:0. Голкипер Элой Ром отразил 15 ударов по своим воротам.
«Я восхищен стойкостью своей команды. Для Кюрасао ничью с Эквадором сравнима с чудом», – сказал Адвокат.
- В группе E лидирует сборная Германии, набравшая шесть очков в двух матчах.
- На втором месте расположилась команда Кот-д'Ивуара с тремя баллами. Эквадор и Кюрасао делят третью-четвертую строчки – у обеих сборных по одному очку
- В заключительном туре группового этапа Германия встретится с Эквадором, а Кюрасао сыграет с Кот-д'Ивуаром. Оба матча пройдут 25 июня и начнутся в 23:00 по московскому времени.
Источник: «Матч ТВ»