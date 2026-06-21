Адвокат прокомментировал историческое очко Кюрасао на ЧМ-2026: «Сравнимо с чудом»

Дик Адвокат, главный тренер сборной Кюрасао, назвал чудом нулевую ничью с Эквадором в матче группового этапа чемпионата мира-2026.

Встреча группы E прошла в Канзас-Сити и завершилась со счeтом 0:0. Голкипер Элой Ром отразил 15 ударов по своим воротам.

«Я восхищен стойкостью своей команды. Для Кюрасао ничью с Эквадором сравнима с чудом», – сказал Адвокат.