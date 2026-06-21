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  • Адвокат прокомментировал историческое очко Кюрасао на ЧМ-2026: «Сравнимо с чудом»

Адвокат прокомментировал историческое очко Кюрасао на ЧМ-2026: «Сравнимо с чудом»

Сегодня, 12:31
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Дик Адвокат, главный тренер сборной Кюрасао, назвал чудом нулевую ничью с Эквадором в матче группового этапа чемпионата мира-2026.

Встреча группы E прошла в Канзас-Сити и завершилась со счeтом 0:0. Голкипер Элой Ром отразил 15 ударов по своим воротам.

«Я восхищен стойкостью своей команды. Для Кюрасао ничью с Эквадором сравнима с чудом», – сказал Адвокат.

  • В группе E лидирует сборная Германии, набравшая шесть очков в двух матчах.
  • На втором месте расположилась команда Кот-д'Ивуара с тремя баллами. Эквадор и Кюрасао делят третью-четвертую строчки – у обеих сборных по одному очку
  • В заключительном туре группового этапа Германия встретится с Эквадором, а Кюрасао сыграет с Кот-д'Ивуаром. Оба матча пройдут 25 июня и начнутся в 23:00 по московскому времени.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Эквадор. Лига Про Кюрасао Эквадор Адвокат Дик
Комментарии (2)
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evgevg13
1782034795
И это так
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алдан2014
1782046246
Удивили конечно,отбивались хорошо
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