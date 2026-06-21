Матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Ирака состоится 23 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд», начало – в 00:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).

Форма команд

Франция

Сборная Франции на старте испытала определенные трудности с Сенегалом, но, в отличие от ряда других фаворитов, добилась победы – 3:1. Монструозное нападение французов Олисе-Мбаппе-Дембеле в 1-м тайме наиграло всего на 0,03 xG. После перерыва Дешам сделал перестановки, благодаря чему французы забили трижды – дубль оформил Мбаппе.

По ходу игры с Сенегалом Дешам сделал всего 2 замены, причем первую – на 80-й минуте. Едва ли наставник французов решится менять стартовый состав против Ирака.

Ирак

Сборная Ирака на старте мундиаля предсказуемо проиграла Норвегии – 1:4. «Львы Месопотамии» предсказуемо сделали ставку на компактную оборону и местами выглядели симпатично, однако классс соперника сказался.

Грэм Арнольд наверняка вновь сыграет по схеме 4-4-2, которая при защите превращается в 5-4-1. Особых вариантов для тактической и кадровой ротации у него нет. В атаке основные надежды возлагаются на крайков Али Ясима и Ибрахима Баеша, достойно сыгравших в 1-м туре.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят очевидным фаворитом сборную Франции и ждут от поединка минимум 3 гола. Основные рынки и коэффициенты – в таблице.

Рынок Бетсити Фонбет Победа Франции 1.08 1.08 Ничья 11.5 10.5 Победа Ирака 35.00 34.00 Двойной шанс: победа Франции или Ирака 1.04 1.04 Двойной шанс: Ирак не проиграет 8.20 7.90 Тотал меньше 3.5 1.86 1.90 Тотал больше 3.5 1.96 1.90 Фора Франции (–2,5) 1.82 1.75 Фора Ирака (+2,5) 2.00 2.10

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

Франция выиграла 10 из 12 предыдущих поединков (1 ничья. 1 поражение). Единственная неудача на этом отрезке случилась недавно – 4 июня против Кот-д`Ивуара (1:2).

Франция пропускала минимум 1 гол в предыдущих 6 и в последних 8 из 10 матчей.

В 10 последних матчах французов тотал неизменно составлял 3–4 гола.

Ирак забивал в 3 из 4 предыдущих матчей с европейскими сборными.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Франция – безоговорочный фаворит. Команда Дидье Дешама не лучшим образом провела 1-й тайм против Сенегала, но после перестроений забила 3 мяча. Ирак вряд ли сможет на равных конкурировать с соперником такого уровня. Победа Франции за кф. 1.08-1.10 выглядит почти стопроцентным исходом.

Тоталы

Матчи с участием Франции получаются результативными – в 10 последних встречах забивалось 3 или 4 гола. При этом французы пропускают уже 6 игр подряд, а Ирак сумел отличиться в 1-м туре. Ставка на ТБ (3,5) за кф. 1.90-1.96 выглядит оправданной. Для подстраховки можно взять ТБ (3,0) за кф. 1.50-1.52.

Форы

Ирак сыграет от обороны, но сдерживать атаку Франции на протяжении всего матча будет крайне сложно. Класс иракцев ниже, чем у Сенегала, но даже африканцы проиграли в 2 мяча. Французы обладают серьезным запасом качества впереди и способны решить исход встречи задолго до финального свистка. Оптимальный выбор – фора Франции (-2,5) за кф. 1.75-1.82.

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