Матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Ирака состоится 23 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд», начало – в 00:00 по московскому времени.
Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).
Форма команд
Франция
Сборная Франции на старте испытала определенные трудности с Сенегалом, но, в отличие от ряда других фаворитов, добилась победы – 3:1. Монструозное нападение французов Олисе-Мбаппе-Дембеле в 1-м тайме наиграло всего на 0,03 xG. После перерыва Дешам сделал перестановки, благодаря чему французы забили трижды – дубль оформил Мбаппе.
По ходу игры с Сенегалом Дешам сделал всего 2 замены, причем первую – на 80-й минуте. Едва ли наставник французов решится менять стартовый состав против Ирака.
Ирак
Сборная Ирака на старте мундиаля предсказуемо проиграла Норвегии – 1:4. «Львы Месопотамии» предсказуемо сделали ставку на компактную оборону и местами выглядели симпатично, однако классс соперника сказался.
Грэм Арнольд наверняка вновь сыграет по схеме 4-4-2, которая при защите превращается в 5-4-1. Особых вариантов для тактической и кадровой ротации у него нет. В атаке основные надежды возлагаются на крайков Али Ясима и Ибрахима Баеша, достойно сыгравших в 1-м туре.
Коэффициенты букмекеров
Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят очевидным фаворитом сборную Франции и ждут от поединка минимум 3 гола. Основные рынки и коэффициенты – в таблице.
|
Рынок
|
Бетсити
|
Фонбет
|
Победа Франции
|
1.08
|
1.08
|
Ничья
|
11.5
|
10.5
|
Победа Ирака
|
35.00
|
34.00
|
Двойной шанс: победа Франции или Ирака
|
1.04
|
1.04
|
Двойной шанс: Ирак не проиграет
|
8.20
|
7.90
|
Тотал меньше 3.5
|
1.86
|
1.90
|
Тотал больше 3.5
|
1.96
|
1.90
|
Фора Франции (–2,5)
|
1.82
|
1.75
|
Фора Ирака (+2,5)
|
2.00
|
2.10
(Коэффициенты действительны на момент публикации)
Статистика и игровой баланс
- Франция выиграла 10 из 12 предыдущих поединков (1 ничья. 1 поражение). Единственная неудача на этом отрезке случилась недавно – 4 июня против Кот-д`Ивуара (1:2).
- Франция пропускала минимум 1 гол в предыдущих 6 и в последних 8 из 10 матчей.
- В 10 последних матчах французов тотал неизменно составлял 3–4 гола.
- Ирак забивал в 3 из 4 предыдущих матчей с европейскими сборными.
Кратко о главных рынках
Исход матча
Франция – безоговорочный фаворит. Команда Дидье Дешама не лучшим образом провела 1-й тайм против Сенегала, но после перестроений забила 3 мяча. Ирак вряд ли сможет на равных конкурировать с соперником такого уровня. Победа Франции за кф. 1.08-1.10 выглядит почти стопроцентным исходом.
Тоталы
Матчи с участием Франции получаются результативными – в 10 последних встречах забивалось 3 или 4 гола. При этом французы пропускают уже 6 игр подряд, а Ирак сумел отличиться в 1-м туре. Ставка на ТБ (3,5) за кф. 1.90-1.96 выглядит оправданной. Для подстраховки можно взять ТБ (3,0) за кф. 1.50-1.52.
Форы
Ирак сыграет от обороны, но сдерживать атаку Франции на протяжении всего матча будет крайне сложно. Класс иракцев ниже, чем у Сенегала, но даже африканцы проиграли в 2 мяча. Французы обладают серьезным запасом качества впереди и способны решить исход встречи задолго до финального свистка. Оптимальный выбор – фора Франции (-2,5) за кф. 1.75-1.82.
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