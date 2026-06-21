Матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборной Новой Зеландии и Египта состоится 22 июня 2026 года. Встреча пройдет в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс», начало – в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).

Форма команд

Новая Зеландия

В рамках подготовки к ЧМ в 2026 году сборная Новой Зеландии победила Чили (4:1), но проиграла Финляндии (0:2), Гаити (0:4) и Англии (0:1). А всего перед турниром новозеландцы проиграли 9 из 11 поединков.

На старте мундиаля команда Даррена Бейзли поделила очки с Ираном – 2:2. Новозеландцы дважды вели в счете и неожиданно показали хороший футбол. Две голевые передачи на свой счет записал нападающий «Ноттингема» Крис Вуд – главная звезда «полностью белых».

Египет

«Фараоны» сильно выглядели в африканской квалификации к ЧМ, а в рамках подготовки к турниру проиграли лишь Бразилии (1:2). Зато в других контрольных матчах 2026 года египтяне не пропускали: победили Саудовскую Аравию (4:0) и Россию (1:0), сыграли вничью с Испанией (0:0).

На старте мундиаля подопечные Хусама Хасана отобрали очки у сборной Бельгии – 1:1. Единственный гол забил Эмам Ашур, который отрабатывал везде, в защите был надежен Мохамед Хани (несмотря на автогол), не подвел вратарь Оуфа Шобир. Так Египет показал, что у них в команде не только Салах и Мармуш.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят фаворитом сборную Египта, но оставляют шансы на успех Новой Зеландии. Основные рынки и коэффициенты – в таблице.

Рынок Бетсити Фонбет Победа Новой Зеландии 5.60 5.50 Ничья 4.20 4.20 Победа Египта 1.60 1.60 Двойной шанс: Новая Зеландия не проиграет 2.37 2.35 Двойной шанс: Египет не проиграет 1.15 1.15 Тотал меньше 2.5 1.72 1.77 Тотал больше 2.5 2.14 2.05 Фора Новой Зеландии (+1) 1.78 1.78 Фора Египта (-1) 2.06 2.05

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

Новая Зеландия не проигрывает на ЧМ уже 4 матча. В 2010 году новозеландцы все 3 матча в группе завершили вничью, но не прошли в плей-офф.

Новозеландцы победили лишь в 1 из 12 предыдущих матчей.

Единственная очная встреча между командами прошла весной 2024 года и завершилась победой Египта – 1:0.

Египет потерпел лишь 2 поражения в предыдущих 13 встречах.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Египет – более организованная и стабильная команда, показавшая хороший уровень игры против Бельгии. Новая Зеландия нестабильна и играет отрезками. Ставка на победу Египта за кф. 1.60-1.62 выглядит привлекательно.

Тоталы

Обе команды стартовали с результативных ничьих, но по стилю это не атакующие сборные. Египет делает ставку на контроль и дисциплину, а Новая Зеландия вряд ли будет играть открыто против более классного соперника. С учетом турнирной важности матча наиболее логичным выглядит ставка на ТМ 2,5 за кф. 1.72-1.77.

Форы

Египет имеет преимущество в классе и организации игры, Новая Зеландия способна навязывать борьбу за счет физики и вертикальной игры через Вуда. Разумный вариант – фора Новой Зеландии (+1) за кф. 1.78-1.80: если «фараоны» и победят, то минимально.

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