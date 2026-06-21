Матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборной Новой Зеландии и Египта состоится 22 июня 2026 года. Встреча пройдет в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс», начало – в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).
Форма команд
Новая Зеландия
В рамках подготовки к ЧМ в 2026 году сборная Новой Зеландии победила Чили (4:1), но проиграла Финляндии (0:2), Гаити (0:4) и Англии (0:1). А всего перед турниром новозеландцы проиграли 9 из 11 поединков.
На старте мундиаля команда Даррена Бейзли поделила очки с Ираном – 2:2. Новозеландцы дважды вели в счете и неожиданно показали хороший футбол. Две голевые передачи на свой счет записал нападающий «Ноттингема» Крис Вуд – главная звезда «полностью белых».
Египет
«Фараоны» сильно выглядели в африканской квалификации к ЧМ, а в рамках подготовки к турниру проиграли лишь Бразилии (1:2). Зато в других контрольных матчах 2026 года египтяне не пропускали: победили Саудовскую Аравию (4:0) и Россию (1:0), сыграли вничью с Испанией (0:0).
На старте мундиаля подопечные Хусама Хасана отобрали очки у сборной Бельгии – 1:1. Единственный гол забил Эмам Ашур, который отрабатывал везде, в защите был надежен Мохамед Хани (несмотря на автогол), не подвел вратарь Оуфа Шобир. Так Египет показал, что у них в команде не только Салах и Мармуш.
Коэффициенты букмекеров
Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят фаворитом сборную Египта, но оставляют шансы на успех Новой Зеландии. Основные рынки и коэффициенты – в таблице.
|
Рынок
|
Бетсити
|
Фонбет
|
Победа Новой Зеландии
|
5.60
|
5.50
|
Ничья
|
4.20
|
4.20
|
Победа Египта
|
1.60
|
1.60
|
Двойной шанс: Новая Зеландия не проиграет
|
2.37
|
2.35
|
Двойной шанс: Египет не проиграет
|
1.15
|
1.15
|
Тотал меньше 2.5
|
1.72
|
1.77
|
Тотал больше 2.5
|
2.14
|
2.05
|
Фора Новой Зеландии (+1)
|
1.78
|
1.78
|
Фора Египта (-1)
|
2.06
|
2.05
(Коэффициенты действительны на момент публикации)
Статистика и игровой баланс
-
Новая Зеландия не проигрывает на ЧМ уже 4 матча. В 2010 году новозеландцы все 3 матча в группе завершили вничью, но не прошли в плей-офф.
-
Новозеландцы победили лишь в 1 из 12 предыдущих матчей.
-
Единственная очная встреча между командами прошла весной 2024 года и завершилась победой Египта – 1:0.
-
Египет потерпел лишь 2 поражения в предыдущих 13 встречах.
Кратко о главных рынках
Исход матча
Египет – более организованная и стабильная команда, показавшая хороший уровень игры против Бельгии. Новая Зеландия нестабильна и играет отрезками. Ставка на победу Египта за кф. 1.60-1.62 выглядит привлекательно.
Тоталы
Обе команды стартовали с результативных ничьих, но по стилю это не атакующие сборные. Египет делает ставку на контроль и дисциплину, а Новая Зеландия вряд ли будет играть открыто против более классного соперника. С учетом турнирной важности матча наиболее логичным выглядит ставка на ТМ 2,5 за кф. 1.72-1.77.
Форы
Египет имеет преимущество в классе и организации игры, Новая Зеландия способна навязывать борьбу за счет физики и вертикальной игры через Вуда. Разумный вариант – фора Новой Зеландии (+1) за кф. 1.78-1.80: если «фараоны» и победят, то минимально.
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