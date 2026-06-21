Назван лучший комментатор ЧМ-2026 на «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил работу коллег на чемпионате мира-2026.
«Не спится. Наверное, перенервничал и распереживался. Раз уж такая тема, то…
Послушал всех комментаторов на ЧМ, и ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ (специально акцент делаю) пока лучше всех слушается Олег Пирожков. Ни одного вопроса.
Но это для меня… Хотя.
«Ваше мнение никого не интересует» (с)» – написал Генич.
- Игровая карьера 48-летнего Генича на взрослом уровне продолжалась с 1995 по 2006 год.
- Он выступал за дубль «Спартака», люберецкий «Торгмаш», московский «Монолит», латвийский «Вентспилс», «Химки», «Псков-2000», израильский «Маккаби Ахи» и «Амкар».
- В составе пермяков он победил в Первой лиге в 2003 году, но в феврале 2004-го получил травму из-за которой пришлось завершить карьеру.
Источник: телеграм-канал Константина Генича