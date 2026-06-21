Назван лучший комментатор ЧМ-2026 на «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил работу коллег на чемпионате мира-2026.

«Не спится. Наверное, перенервничал и распереживался. Раз уж такая тема, то…

Послушал всех комментаторов на ЧМ, и ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ (специально акцент делаю) пока лучше всех слушается Олег Пирожков. Ни одного вопроса.

Но это для меня… Хотя.

«Ваше мнение никого не интересует» (с)» – написал Генич.