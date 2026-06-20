Назван лучший комментатор России

Футбольный деятель Тимур Лепсая определил лучшего комментатора России.
«Константин Михайлович Генич, на мой взгляд, лучший комментатор на данный момент в РФ. Говорю так не потому что он мой товарищ, или надеюсь, что он выберет ресторан подешевле для проставы проигранного спора. Я реально так считаю, не понимаю нападки на него.
P.S. Дима Шнякин вчера очень классно отработал матч США», – написал Лепсая.
- Игровая карьера 48-летнего Генича на взрослом уровне продолжалась с 1995 по 2006 год.
- Он выступал за дубль «Спартака», люберецкий «Торгмаш», московский «Монолит», латвийский «Вентспилс», «Химки», «Псков-2000», израильский «Маккаби Ахи» и «Амкар».
- В составе пермяков он победил в Первой лиге в 2003 году, но в феврале 2004-го получил травму из-за которой пришлось завершить карьеру.
Источник: телеграм-канал Тимура Лепсая