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Назван лучший комментатор России

Вчера, 23:09
14

Футбольный деятель Тимур Лепсая определил лучшего комментатора России.

«Константин Михайлович Генич, на мой взгляд, лучший комментатор на данный момент в РФ. Говорю так не потому что он мой товарищ, или надеюсь, что он выберет ресторан подешевле для проставы проигранного спора. Я реально так считаю, не понимаю нападки на него.

P.S. Дима Шнякин вчера очень классно отработал матч США», – написал Лепсая.

  • Игровая карьера 48-летнего Генича на взрослом уровне продолжалась с 1995 по 2006 год.
  • Он выступал за дубль «Спартака», люберецкий «Торгмаш», московский «Монолит», латвийский «Вентспилс», «Химки», «Псков-2000», израильский «Маккаби Ахи» и «Амкар».
  • В составе пермяков он победил в Первой лиге в 2003 году, но в феврале 2004-го получил травму из-за которой пришлось завершить карьеру.

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Источник: телеграм-канал Тимура Лепсая
Россия. Премьер-лига Генич Константин
Комментарии (14)
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Skull_Boy
1781986438
Твой Шнякин тупорылый мямля, который 3,14здит хрен знает что
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Император 1
1781986850
Тот, которого нет
Ответить
Вжыхъ
1781990738
Лучший Вася. До него ещё были мастера, после... Хотелось бы, но, увы...
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evgevg13
1781992684
Лучший из худших недокоменнтаторов
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сКесУом
1781993142
Лучший - Елагин. и точка
Ответить
Vitaga
1781997694
в последние годы профессионализм комментаторов вырос. лет 10-15 назад просто выключал звук. сейчас можно и слушать и смотреть. бесит лишь биатлонист Губерниев бестолковый комментирующий футбол
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boris63
1782008514
На данный момент лучший комментатор — отключенный микрофон.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1782012328
Лучший комментатор которого уже нет с нами Котэ Махарадзе
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Fin035
1782039131
Костя Генич считаю лучший комментатор, кто бы что не говорил про него!
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Muerto
1782045169
Это вот эта вот незатыкающаяся не на секунду ,облысевшая проститутка, лучший комментатор!?))))😂😂😂
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