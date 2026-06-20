Назван лучший комментатор России

Футбольный деятель Тимур Лепсая определил лучшего комментатора России.

«Константин Михайлович Генич, на мой взгляд, лучший комментатор на данный момент в РФ. Говорю так не потому что он мой товарищ, или надеюсь, что он выберет ресторан подешевле для проставы проигранного спора. Я реально так считаю, не понимаю нападки на него.

P.S. Дима Шнякин вчера очень классно отработал матч США», – написал Лепсая.