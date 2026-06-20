Игрок «Родины» сравнил цены в России и Европе

Словенский защитник «Родины» Митя Крижан высказался о российских ценах.

– Немного про социалку. В 2024 вы говорили, что в Москве все стоит смешных денег по сравнению с Любляной. Заметили какие-то перемены в последний год?

– Да, цены немного выросли. Но для меня это все равно смешные деньги, если сравнивать с Европой. Если мы берем ценники в ресторанах, цены на продукты, качество, это все еще смешные деньги.

– В России буханка белого хлеба и кефир обойдутся рублей в 180. Сколько это удовольствие стоит у вас?

– Если в России это около 2 евро, в Словении – примерно 3 евро. Но я не знаю конкретных цен, честно говоря. Когда иду в магазин, слежу, сколько всего беру и сколько в итоге за это плачу. Сейчас я стал замечать, что общий ценник изменился. Но я не проверяю, сколько стоит каждый конкретный продукт.

– Это увеличение цен сильно бьет по карману?

– Немножечко, но не сильно. Я продолжаю сравнивать с Любляной. В России уже не так дешево, но цены все еще хорошие. Если вы приедете в Любляну и приценитесь, скажете, что в Москве дешево.

– Все еще живете у метро «Преображенская площадь»?

– Уже нет. С тех пор сменил два места жительства. Жил на Амурской улице возле метро Черкизовская, сейчас в Печатниках. Оттуда близко до базы.