Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игрок «Родины» сравнил цены в России и Европе

Вчера, 23:58
2

Словенский защитник «Родины» Митя Крижан высказался о российских ценах.

– Немного про социалку. В 2024 вы говорили, что в Москве все стоит смешных денег по сравнению с Любляной. Заметили какие-то перемены в последний год?

– Да, цены немного выросли. Но для меня это все равно смешные деньги, если сравнивать с Европой. Если мы берем ценники в ресторанах, цены на продукты, качество, это все еще смешные деньги.

– В России буханка белого хлеба и кефир обойдутся рублей в 180. Сколько это удовольствие стоит у вас?

– Если в России это около 2 евро, в Словении – примерно 3 евро. Но я не знаю конкретных цен, честно говоря. Когда иду в магазин, слежу, сколько всего беру и сколько в итоге за это плачу. Сейчас я стал замечать, что общий ценник изменился. Но я не проверяю, сколько стоит каждый конкретный продукт.

– Это увеличение цен сильно бьет по карману?

– Немножечко, но не сильно. Я продолжаю сравнивать с Любляной. В России уже не так дешево, но цены все еще хорошие. Если вы приедете в Любляну и приценитесь, скажете, что в Москве дешево.

– Все еще живете у метро «Преображенская площадь»?

– Уже нет. С тех пор сменил два места жительства. Жил на Амурской улице возле метро Черкизовская, сейчас в Печатниках. Оттуда близко до базы.

  • «Родина» впервые вышла в РПЛ.
  • 29-летний уроженец Марибора стоит 1,2 миллиона евро.
  • Крижан в России 3,5 года.

Еще по теме:
В «Родине» прокомментировали трансфер Дзюбы 1
Словенец из «Родины» хочет встретиться с Путиным 3
Крижан из «Родины»: «Хочу завершить карьеру в России, нет большого желания возвращаться в Европу»
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Словения. Первая Лига Родина Крижан Митя
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
нейтральныйкакникто
1782004595
Тогда расскажи , сколько получал в Словении и сколько в Москве!!!
Ответить
рылы
1782006301
в братиславу езжай! там на 10 центов можно жить как олигарх! что всем нам известно из фильма евротур)
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
60
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
16:08
10 величайших игроков в истории ЧМ по версии Goal
15:57
Позиция «Динамо» по трансферу Тюкавина в «Зенит»
15:10
6
Определился последний участник нового сезона Первой лиги
14:31
2
«Зенит» сыграет с аргентинским клубом
14:15
Семин назвал команду ЧМ-2026, которая вызывает у него восхищение
13:59
«Краснодар» проиграл «Локомотиву» в гонке за чемпиона России в составе «Зенита»
13:39
5
«Локомотив» подписывает экс-зенитовца
13:11
«Напоминает Андрюху Диканя»: Ребров – о вратаре ЧМ-2026
12:55
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-игрок «Спартака» с 94 матчами в РПЛ уехал выступать в Томск
15:42
Тихонов назвал лучшего игрока в истории футбола
15:31
1
В «Динамо» объяснили уход Жиркова
15:18
2
Рейс поделился впечатлениями от нового тренера ЦСКА
14:59
Директор «Спартака»: «Работаем, чтобы купить сильных игроков»
14:47
5
Агенты Саласа отреагировали на новость об интересе «Спартака»
13:46
4
«Краснодар» проиграл «Локомотиву» в гонке за чемпиона России в составе «Зенита»
13:39
5
Стало известно, как принимают россиян на ЧМ-2026
13:31
1
«Локомотив» подписывает экс-зенитовца
13:11
«Напоминает Андрюху Диканя»: Ребров – о вратаре ЧМ-2026
12:55
Врач ЦСКА рассказал о состоянии 40-летнего Акинфеева
12:45
1
Камиль Ларин оценил актерский потенциал Дзюбы
12:36
Клуб РПЛ проведет переговоры с Кокориным
12:21
Акинфеев – о завершении карьеры: «Хочется пожить в свое удовольствие, а не только падать за мячом»
12:14
1
В «Динамо» высказались о приглашении Дзюбы
12:07
6
«Накидали бы пассажирам и вышли в плей-офф»: прогноз на выступление России на ЧМ-2026
11:53
5
В Примеру вернулся клуб, унижавший «Зенит»
11:10
21
Калинин рассказал, чего ему не хватает в Греции
10:49
2
Словенец из «Родины»: «Водку не закусываю»
10:27
8
У белорусского клуба сейчас два главных тренера – один из них Адиев
10:17
Двум игрокам «Спартака» ищут новые клубы
10:01
21
Известна зарплата Довбни по новому контракту со «Спартаком»
09:41
3
«По-любому»: Гном Гномыч заявил, что мог бы стать игроком уровня РПЛ
09:34
6
Словенец из «Родины» описал русских девушек одним прилагательным
09:03
5
Мостовой предложил экспертную помощь Гному Гномычу
08:41
2
Карпин будет присутствовать на родах жены
08:34
4
Видео40-летний Акинфеев показал подготовку к последнему сезону в карьере
00:32
3
Игрок «Родины» сравнил цены в России и Европе
Вчера, 23:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 