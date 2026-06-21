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  • Словенец из «Родины» описал русских девушек одним прилагательным

Словенец из «Родины» описал русских девушек одним прилагательным

21 июня, 09:03
5

Словенский защитник «Родины» Митя Крижан сообщил, что встречается с русской девушкой.

– Теперь вы встречаетесь с россиянкой?

– Да.

– Расскажите вашу лав-стори.

– Мы познакомились в ресторане. Ее подруга разговаривала с моим другом, мы уже уходили. А потом снова встретились, они пришли к нам. И мы разговорились и начали отношения. Общались каждый день.

– Чем отношения с русской девушкой отличаются от отношений с европейкой? Что вообще отличает русских женщин?

– Они красивые. Сильно тебя поддерживают. Приходят на игры, разговаривают с тобой, пытаются мотивировать. Готовят для тебя, помогают по дому.

– Европейки не готовят, не помогают по дому и не поддерживают?

– Делают все это, но не настолько много. С россиянками это больше ощущается.

– Что готовит ваша избранница и заставляет ли помогать?

– Я готовлю вместе с ней, для меня это не проблема, мне это нравится. Она много готовит – ризотто, паста, мясо, овощи.

– Она точно русская?

– Да, точно.

– А где тогда пирожки, борщ, пельмени, котлеты?

– Пельмени иногда готовит, мне они очень нравятся. Но не те, которые просто кинул в воду и сварил. Свои, домашние.

– Что по борщу?

– Борщ пока не готовила, но все время обещает, что обязательно сделает.

– Вероятно, она врет. Это не так просто.

– Не знаю, она говорит, что готовит отличный борщ.

– Сколько вы уже встречаетесь?

– Около года. В следующем году поженимся. В феврале я сделал предложение.

  • «Родина» впервые вышла в РПЛ.
  • 29-летний уроженец Марибора стоит 1,2 миллиона евро.
  • Крижан в России 3,5 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Словения. Первая Лига Родина Крижан Митя
Комментарии (5)
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Hector вернулся
1782026523
Около года встречаются и нм разу не сготовила ему борщ?
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Hector вернулся
1782026561
Или она только омлеты умеет делать?
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FFR
1782026589
Одумайся, словенец, женишься потом русская девушка оставит тебя без штанов.😀
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NewLife
1782031238
Кретины в помойке РБ Спорт, с каких это пор Россия престала быть европейской страной🫨
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