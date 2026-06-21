Словенец из «Родины» описал русских девушек одним прилагательным

Словенский защитник «Родины» Митя Крижан сообщил, что встречается с русской девушкой.
– Теперь вы встречаетесь с россиянкой?
– Да.
– Расскажите вашу лав-стори.
– Мы познакомились в ресторане. Ее подруга разговаривала с моим другом, мы уже уходили. А потом снова встретились, они пришли к нам. И мы разговорились и начали отношения. Общались каждый день.
– Чем отношения с русской девушкой отличаются от отношений с европейкой? Что вообще отличает русских женщин?
– Они красивые. Сильно тебя поддерживают. Приходят на игры, разговаривают с тобой, пытаются мотивировать. Готовят для тебя, помогают по дому.
– Европейки не готовят, не помогают по дому и не поддерживают?
– Делают все это, но не настолько много. С россиянками это больше ощущается.
– Что готовит ваша избранница и заставляет ли помогать?
– Я готовлю вместе с ней, для меня это не проблема, мне это нравится. Она много готовит – ризотто, паста, мясо, овощи.
– Она точно русская?
– Да, точно.
– А где тогда пирожки, борщ, пельмени, котлеты?
– Пельмени иногда готовит, мне они очень нравятся. Но не те, которые просто кинул в воду и сварил. Свои, домашние.
– Что по борщу?
– Борщ пока не готовила, но все время обещает, что обязательно сделает.
– Вероятно, она врет. Это не так просто.
– Не знаю, она говорит, что готовит отличный борщ.
– Сколько вы уже встречаетесь?
– Около года. В следующем году поженимся. В феврале я сделал предложение.
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