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Словенец из «Родины»: «Водку не закусываю»

Сегодня, 10:27
8

Словенский защитник «Родины» Митя Крижан рассказал, как пьет водку.

– В подкасте «Родины» вы сказали, что никогда не закусываете водку. Почему?

– Не знаю. Просто не закусываю водку. Мы на Балканах тоже много пьем, так что готовы к вашей русской водке.

– Обратно не лезет?

– Нет.

– Пробовали занюхивать шот рукавом или головой соседа?

– Нет. Нет. Нет. Вообще в первый раз такое слышу.

– В России такое практикуется. У вас нет?

– Точно нет.

  • «Родина» впервые вышла в РПЛ.
  • 29-летний уроженец Марибора стоит 1,2 миллиона евро.
  • Крижан в России 3,5 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Словения. Первая Лига Родина Крижан Митя
Комментарии (8)
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...уефан
1782027165
...ай, молодца! Правильно, водка сама по себе - это еда...
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Айболид
1782029144
А что же мы? — и мы не хуже многих. Мы тоже можем много выпивать.... (с)
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biber.ru
1782029468
Нормально так, на спортивном сайте о водке. Ещё и ... тоже много пьём...
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slavа0508
1782030136
Вот не разу не видел что бы кто соседом у нас занюхивал . только в фильмах ...
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VVM1964
1782030440
"Истинный словянин"!)...
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Интерес
1782031485
"...ну а если только вдруг Родина прикажет, если надо поучить нашу молодёжь-выпьем ящик, выпьем два, и без закуски даже! Потому что опыт есть, а опыт не пропьёшь!" Тимур Шаов " Пора, мой друг, пора".
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Литейный 4 (returned)
1782034556
- Позвольте, а как же вы селёдку без водки будете есть? Абсолютно не понимаю!(с) Гыгыгы
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