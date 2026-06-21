Словенец из «Родины»: «Водку не закусываю»

Словенский защитник «Родины» Митя Крижан рассказал, как пьет водку.
– В подкасте «Родины» вы сказали, что никогда не закусываете водку. Почему?
– Не знаю. Просто не закусываю водку. Мы на Балканах тоже много пьем, так что готовы к вашей русской водке.
– Обратно не лезет?
– Нет.
– Пробовали занюхивать шот рукавом или головой соседа?
– Нет. Нет. Нет. Вообще в первый раз такое слышу.
– В России такое практикуется. У вас нет?
– Точно нет.
- «Родина» впервые вышла в РПЛ.
- 29-летний уроженец Марибора стоит 1,2 миллиона евро.
- Крижан в России 3,5 года.
Источник: «РБ Спорт»