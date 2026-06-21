Словенец из «Родины»: «Водку не закусываю»

Словенский защитник «Родины» Митя Крижан рассказал, как пьет водку.

– В подкасте «Родины» вы сказали, что никогда не закусываете водку. Почему?

– Не знаю. Просто не закусываю водку. Мы на Балканах тоже много пьем, так что готовы к вашей русской водке.

– Обратно не лезет?

– Нет.

– Пробовали занюхивать шот рукавом или головой соседа?

– Нет. Нет. Нет. Вообще в первый раз такое слышу.

– В России такое практикуется. У вас нет?

– Точно нет.