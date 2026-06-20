В «Родине» прокомментировали трансфер Дзюбы

Защитник «Родины» Митя Крижан высказался о возможном приходе нападающего Артема Дзюбы.

– Много слухов о возможном трансфере в «Родину» Артема Дзюбы. Слышали о нем и что об этом думаете?

– До меня доходят эти слухи. Конечно, хорошо иметь в команде такого футболиста, который может передать тебе свой опыт. В «Акроне» он выступал хорошо, но я не знаю, как тренер увидит его в нашем стиле игры. Мы много бегаем, делаем много спринтов, используем контратаки. А Дзюба уже не молод. Решение за тренером, но если Дзюба придет, точно придется менять стиль, стратегию.

– То есть в вашей команде не может быть игрока, который стоит в третьей трети и ждет паса, чтобы кому-то скинуть?

– Игрок может так делать, если он забивает каждый матч по два гола. Тогда никто ему ничего не скажет. Но мы очень много бегаем, в том числе, на тренировках. Я бы сказал, что не каждый сможет играть в нашей команде и выполнять нашу работу.