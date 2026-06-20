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В «Родине» прокомментировали трансфер Дзюбы

Вчера, 22:59
4

Защитник «Родины» Митя Крижан высказался о возможном приходе нападающего Артема Дзюбы.

– Много слухов о возможном трансфере в «Родину» Артема Дзюбы. Слышали о нем и что об этом думаете?

– До меня доходят эти слухи. Конечно, хорошо иметь в команде такого футболиста, который может передать тебе свой опыт. В «Акроне» он выступал хорошо, но я не знаю, как тренер увидит его в нашем стиле игры. Мы много бегаем, делаем много спринтов, используем контратаки. А Дзюба уже не молод. Решение за тренером, но если Дзюба придет, точно придется менять стиль, стратегию.

– То есть в вашей команде не может быть игрока, который стоит в третьей трети и ждет паса, чтобы кому-то скинуть?

– Игрок может так делать, если он забивает каждый матч по два гола. Тогда никто ему ничего не скажет. Но мы очень много бегаем, в том числе, на тренировках. Я бы сказал, что не каждый сможет играть в нашей команде и выполнять нашу работу.

  • Форварду Дзюбе в августе исполнится 38 лет.
  • Он покинул «Акрон» в связи с истечением контракта.
  • В клубе из Тольятти Дзюба провел два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов. Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Родина Дзюба Артем Крижан Митя
Комментарии (4)
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Artemka444
1781986587
Не каждый сможет играть и выполнять работу Поглядим как вы будите играть
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Vitaga
1781997301
Лзюба играет как Криштиану на ЧМ. но сам не уровень Роналду.
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нейтральныйкакникто
1782004367
Ну какой ОПЫТ он может тебе передать???НАИВНЫЙ, красивые слова,,,,
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Fin035
1782037868
Дзюба будет цепляться за любой контракт свои 37, чтобы показать всем, что он не хуже Месси с Роналду.))
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