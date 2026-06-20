Пестряков из «Акрона»: «Дзюба выбросил своих птенцов из гнезда, дальше летаем без него»

Футболист «Акрона» Дмитрий Пестряков высказался об уходе нападающего Артема Дзюбы.

«После ухода Артема на нас ложится еще чуть больше ответственности. Можно сказать, он нас воспитывал, а сейчас выбросил своих птенцов из гнезда, и дальше мы летаем уже без него. Будем показывать, какие уроки усвоили, а какие нет», – сказал Пестряков.