Пестряков из «Акрона»: «Дзюба выбросил своих птенцов из гнезда, дальше летаем без него»

Футболист «Акрона» Дмитрий Пестряков высказался об уходе нападающего Артема Дзюбы.
«После ухода Артема на нас ложится еще чуть больше ответственности. Можно сказать, он нас воспитывал, а сейчас выбросил своих птенцов из гнезда, и дальше мы летаем уже без него. Будем показывать, какие уроки усвоили, а какие нет», – сказал Пестряков.
- 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
- У него есть вариант с «Родиной», новичком РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»