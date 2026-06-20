«Акрон» избавился от экс-игрока ЦСКА

«Акрон» объявил об уходе полузащитника Константина Марадишвили.

«Полузащитник покидает нашу команду по окончании срока действия трудового соглашения.

В завершившемся сезоне Константин выходил на поле в 19 матчах во всех турнирах.

Благодарим игрока за профессиональную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – написали тольяттинцы.