«Акрон» избавился от экс-игрока ЦСКА

«Акрон» объявил об уходе полузащитника Константина Марадишвили.
«Полузащитник покидает нашу команду по окончании срока действия трудового соглашения.
В завершившемся сезоне Константин выходил на поле в 19 матчах во всех турнирах.
Благодарим игрока за профессиональную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – написали тольяттинцы.
- 26-летний Марадишвили – воспитанник ЦСКА.
- В «Акроне» игрок провел год и выступил в 15 матчах РПЛ.
- Сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.
Источник: телеграм-канал «Акрона»