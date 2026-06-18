Генич рассказал о нецензурных сообщениях от Талалаева и Евсеева

Комментатор Константин Генич поделился мыслями о своем авторитете.

«У меня уже есть накопленный авторитет, чтобы что-то сказать. Но при этом я абсолютно спокойно могу получить сообщение от Талалаева, чтобы я там сгнил, *** [блин]. От Евсеева в прямом эфире могу получить сообщение: «Ты *** [идиот]».

Видимо, Вадим Валентинович устал вечером... Наверное, нехорошо рассказать о личной переписке. Но это попало в прямой эфир, мы сидели рядом с [Теймуразом] Лепсая, приходит сообщение, я ему показываю, он в ахере», – сказал Генич.

Ранее комментатор объяснил, почему Евсеев обматерил его.