Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генич рассказал о нецензурных сообщениях от Талалаева и Евсеева

Генич рассказал о нецензурных сообщениях от Талалаева и Евсеева

Вчера, 11:27
7

Комментатор Константин Генич поделился мыслями о своем авторитете.

«У меня уже есть накопленный авторитет, чтобы что-то сказать. Но при этом я абсолютно спокойно могу получить сообщение от Талалаева, чтобы я там сгнил, *** [блин]. От Евсеева в прямом эфире могу получить сообщение: «Ты *** [идиот]».

Видимо, Вадим Валентинович устал вечером... Наверное, нехорошо рассказать о личной переписке. Но это попало в прямой эфир, мы сидели рядом с [Теймуразом] Лепсая, приходит сообщение, я ему показываю, он в ахере», – сказал Генич.

Ранее комментатор объяснил, почему Евсеев обматерил его.

Еще по теме:
В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании Кокорина
Шапи рассказал о своих отношениях с Галицким
Байрамян прокомментировал уход из «Ростова» – он играл за клуб 16 лет 1
Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Балтика Талалаев Андрей Евсеев Вадим Генич Константин
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1781772471
Сам Гнидич исключительно интеллигентно изъясняется, в любой ситуации! Даже в этом коротком "обращении к народам и миру" сподобился...
Ответить
DMитрий
1781772959
Ну не на ровном месте это же происходит! Значит любишь ты Костя, пелец в чужой нос засунуть поближе к мозгу!
Ответить
Император 1
1781775517
И правильно делают, нет у тебя никакого авторитета
Ответить
crf57
1781781176
Какой там у тебя авторитет,ты гнилой и жалкий! Тебя и твои комментарии все люди терпеть не могут, как и твоего напарника ЧЕРДАНЦЕВА,который давно звезду поймал и думает,что он самый лучший. А на самом деле,когда люди слышат его гнусавый голос,то звук выключают!!
Ответить
шахта Заполярная
1781783118
Ты гнидыч до говоришься( другое слово забанят) тебе скоро не матом, а по другому будут объяснять, как укоротить твой язык
Ответить
СПОРТ 21 века
1781788278
Генич — главный провокатор в журналистике (особенно футбольной). Судит о людях, которые хоть что-то делают полезное для российского футбола. Ну вот чем Константин отметился, чтобы говорить, что у него большой авторитет. Будем справедливы, Геничу до Евсеева да и до Талалаева как до Китая в позе Дзю...
Ответить
Бумбраш
1781790644
Гнидыч ты и есть гнидыч,хуже базарной бабки...трепушка
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
52
У 57-летнего Мостового родился сын
20:44
3
ФотоАдиева в «МЛ Витебск» сменил другой россиянин
20:02
1
В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании Кокорина
19:55
Ведущий «Матч ТВ» извинился за свои слова про женщин
19:31
7
ВидеоРоссийский болельщик попросил Инфантино расписаться на флаге России – президент ФИФА отреагировал
19:20
11
Реакция Губерниева на скандальные слова ведущего «Матч ТВ» про женщин
18:53
7
«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит»
18:38
4
«Спартак» принял окончательное решение по 39-летнему Довбне
18:24
7
ФотоВыступавший 16 лет за «Ростов» Байрамян подписал контракт с новым клубом
18:19
2
Все новости
Все новости
Шапи рассказал о своих отношениях с Галицким
19:41
Байрамян прокомментировал уход из «Ростова» – он играл за клуб 16 лет
19:09
1
«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит»
18:38
4
«Спартак» принял окончательное решение по 39-летнему Довбне
18:24
7
ФотоВыступавший 16 лет за «Ростов» Байрамян подписал контракт с новым клубом
18:19
2
Талалаев назвал сумму, которую заплатил за штрафы в сезоне: «Это серьезно»
17:29
3
Реакция фанатов «Зенита» на введение Fan ID в Кубке России
16:48
25
Шварц высказался о возможном возвращении Захаряна в «Динамо»
16:24
2
ЦСКА расторг контракт с игроком, которого увел в 2021 году из «Локомотива»
15:45
1
«Ситуация была непростой»: Шварц честно ответил, почему уехал из России в 2022 году
15:20
2
Фото«Динамо» продлило контракт с главой клуба
15:15
«Я не тупой»: Шварц высказался о трофеях в «Динамо»
14:55
6
Фото«Динамо» объявило о продлении контракта с Луневым
14:45
1
Фото«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
14:10
Экс-игрок сборной России может перейти из Первой лиги в чемпионат Нидерландов
13:35
ФотоСтало известно, сколько Сафонов потратил на вторую свадьбу
13:26
5
«Краснодар» сделал предложение по хавбеку «Крузейро»
13:05
40-летний вратарь Кабо-Верде может рассмотреть вариант с клубом из России
12:51
5
Бразильский клуб отказался от покупки легионера «Краснодара» из-за высокой цены
12:33
ФотоЭкс-спартаковец перешел из «Локомотива» в клуб Первой лиги
12:24
Талалаев сделал заявление о появлении в эфирах с Радимовым
12:13
1
Аргентинский клуб улучшит предложение по Барко
12:04
7
Фото«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
11:22
1
Талалаев ответил на критику Бердыева
10:51
8
Стало известно, может ли Малком вернуться в РПЛ
10:35
7
Талалаев сообщил, возьмет ли Дзюбу в «Балтику»
09:59
6
Игроком «Спартака» заинтересовались в Бразилии
08:30
3
Самый титулованный клуб Аргентины включился в борьбу за Барко
01:15
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 