Генич рассказал о нецензурных сообщениях от Талалаева и Евсеева

Комментатор Константин Генич поделился мыслями о своем авторитете.
«У меня уже есть накопленный авторитет, чтобы что-то сказать. Но при этом я абсолютно спокойно могу получить сообщение от Талалаева, чтобы я там сгнил, *** [блин]. От Евсеева в прямом эфире могу получить сообщение: «Ты *** [идиот]».
Видимо, Вадим Валентинович устал вечером... Наверное, нехорошо рассказать о личной переписке. Но это попало в прямой эфир, мы сидели рядом с [Теймуразом] Лепсая, приходит сообщение, я ему показываю, он в ахере», – сказал Генич.
Ранее комментатор объяснил, почему Евсеев обматерил его.
- Андрей Талалаев сейчас возглавляет «Балтику», Вадим Евсеев – «Динамо Мх».
- Новый чемпионат России стартует в конце июля. 18 июля пройдет матч на Суперкубок России.
Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»