Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой ответил, является ли Генич футбольным человеком

Вчера, 17:39
5

Александр Мостовой прояснил, считает ли он футбольным человеком комментатора «Матч ТВ» Константина Генича.

Ранее Генич заявил: «Если Мостовой назовeт меня «полуфутболистом» – ну и хорошо. Косых взглядов с моей стороны не будет».

«Генич – футбольный человек. Да, выступал на средненьком уровне, но играл в футбол. Скажу в поддержку Генича, что этим он и отличается от других своей работой, потому что комментирует по-футбольному. Это его огромный плюс.

Я не люблю давать советы, но мой совет – слушайте футбольных людей, которые ему жизнь отдали. А не тех, кто случайно в футбол на компьютере играли, либо где-то два гола забили и рассказывают что-то.

К слову скажу, что смотрел я футбол на чемпионате мира, а затем была студия после матча Испании. Там разбор игры делал человек, который не играл в футбол, а второго я вообще не знаю.

Они ещe сидят и Испанию обсуждают! Совсем что ли? В Европе бы такого не было. Один какой-то блогер, второй играл на первенстве завода, но сидят и рассказывают. У вас совесть есть?» – сказал Мостовой.

  • Игровая карьера 48-летнего Генича на взрослом уровне продолжалась с 1995 по 2006 год.
  • Он выступал за дубль «Спартака», люберецкий «Торгмаш», московский «Монолит», латвийский «Вентспилс», «Химки», «Псков-2000», израильский «Маккаби Ахи» и «Амкар».
  • В составе пермяков он победил в Первой лиге в 2003 году, но в феврале 2004-го получил травму из-за которой пришлось завершить карьеру.

Еще по теме:
Мостовой объяснил поражение сборной Узбекистана от Колумбии 1
Мостовой встал на защиту Роналду
Мостовой назвал глупцами тех, кто считает Роналду лучше Месси 5
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Генич Константин Мостовой Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1781797960
Ну в студии пельменного похмелоида и не таких фриков можно встретить,а гнидыч человек гнилой в первую очередь
Ответить
Krics
1781803594
Шут гороховый,царь не настоящий.
Ответить
Garrincha58
1781808316
Он комментирует все заранее собранные сплетни и новости о футболе, а на сам матч почти наплевал это называется базарный балабол, а не комментатор
Ответить
Александр52
1781808446
лизнул
Ответить
ilya-ilya-google
1781842722
По-футбольному это: "Ван-биссака, ту биссака, фри биссака" или "Бакамбу Банза, вот такая замена. Так могло бы называться придорожное кафе где-нибудь на трассе М4. И что бы оно означало вообще не понимаю" Комментаторский гений просто!
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
52
У 57-летнего Мостового родился сын
20:44
3
ФотоАдиева в «МЛ Витебск» сменил другой россиянин
20:02
1
В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании Кокорина
19:55
Ведущий «Матч ТВ» извинился за свои слова про женщин
19:31
8
ВидеоРоссийский болельщик попросил Инфантино расписаться на флаге России – президент ФИФА отреагировал
19:20
11
Реакция Губерниева на скандальные слова ведущего «Матч ТВ» про женщин
18:53
7
«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит»
18:38
4
«Спартак» принял окончательное решение по 39-летнему Довбне
18:24
7
ФотоВыступавший 16 лет за «Ростов» Байрамян подписал контракт с новым клубом
18:19
2
Все новости
Все новости
Шапи рассказал о своих отношениях с Галицким
19:41
Байрамян прокомментировал уход из «Ростова» – он играл за клуб 16 лет
19:09
1
«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит»
18:38
4
«Спартак» принял окончательное решение по 39-летнему Довбне
18:24
7
ФотоВыступавший 16 лет за «Ростов» Байрамян подписал контракт с новым клубом
18:19
2
Талалаев назвал сумму, которую заплатил за штрафы в сезоне: «Это серьезно»
17:29
3
Реакция фанатов «Зенита» на введение Fan ID в Кубке России
16:48
25
Шварц высказался о возможном возвращении Захаряна в «Динамо»
16:24
2
ЦСКА расторг контракт с игроком, которого увел в 2021 году из «Локомотива»
15:45
1
«Ситуация была непростой»: Шварц честно ответил, почему уехал из России в 2022 году
15:20
2
Фото«Динамо» продлило контракт с главой клуба
15:15
«Я не тупой»: Шварц высказался о трофеях в «Динамо»
14:55
6
Фото«Динамо» объявило о продлении контракта с Луневым
14:45
1
Фото«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
14:10
Экс-игрок сборной России может перейти из Первой лиги в чемпионат Нидерландов
13:35
ФотоСтало известно, сколько Сафонов потратил на вторую свадьбу
13:26
5
«Краснодар» сделал предложение по хавбеку «Крузейро»
13:05
40-летний вратарь Кабо-Верде может рассмотреть вариант с клубом из России
12:51
5
Бразильский клуб отказался от покупки легионера «Краснодара» из-за высокой цены
12:33
ФотоЭкс-спартаковец перешел из «Локомотива» в клуб Первой лиги
12:24
Талалаев сделал заявление о появлении в эфирах с Радимовым
12:13
1
Аргентинский клуб улучшит предложение по Барко
12:04
7
Фото«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
11:22
1
Талалаев ответил на критику Бердыева
10:51
8
Стало известно, может ли Малком вернуться в РПЛ
10:35
7
Талалаев сообщил, возьмет ли Дзюбу в «Балтику»
09:59
6
Игроком «Спартака» заинтересовались в Бразилии
08:30
3
Самый титулованный клуб Аргентины включился в борьбу за Барко
01:15
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 