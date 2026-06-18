Мостовой ответил, является ли Генич футбольным человеком

Александр Мостовой прояснил, считает ли он футбольным человеком комментатора «Матч ТВ» Константина Генича.
Ранее Генич заявил: «Если Мостовой назовeт меня «полуфутболистом» – ну и хорошо. Косых взглядов с моей стороны не будет».
«Генич – футбольный человек. Да, выступал на средненьком уровне, но играл в футбол. Скажу в поддержку Генича, что этим он и отличается от других своей работой, потому что комментирует по-футбольному. Это его огромный плюс.
Я не люблю давать советы, но мой совет – слушайте футбольных людей, которые ему жизнь отдали. А не тех, кто случайно в футбол на компьютере играли, либо где-то два гола забили и рассказывают что-то.
К слову скажу, что смотрел я футбол на чемпионате мира, а затем была студия после матча Испании. Там разбор игры делал человек, который не играл в футбол, а второго я вообще не знаю.
Они ещe сидят и Испанию обсуждают! Совсем что ли? В Европе бы такого не было. Один какой-то блогер, второй играл на первенстве завода, но сидят и рассказывают. У вас совесть есть?» – сказал Мостовой.
- Игровая карьера 48-летнего Генича на взрослом уровне продолжалась с 1995 по 2006 год.
- Он выступал за дубль «Спартака», люберецкий «Торгмаш», московский «Монолит», латвийский «Вентспилс», «Химки», «Псков-2000», израильский «Маккаби Ахи» и «Амкар».
- В составе пермяков он победил в Первой лиге в 2003 году, но в феврале 2004-го получил травму из-за которой пришлось завершить карьеру.