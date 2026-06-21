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Коэффициенты букмекеров на матч: Аргентина – Австрия 22 июня 2026 года

Сегодня, 10:57

Матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Австрии состоится 22 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Арлингтоне (Техас) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти», начало – в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).

Форма команд

Аргентина

Лучшая команда мира в рейтинге ФИФА мощно стартовала на чемпионате мира, разгромив Алжир – 3:0. Хет-трик оформил Лионель Месси, которому 24 июня исполнится 39 лет. Алжир предоставил легенде слишком много свободы, и Лео ее сполна использовал.

При подготовке к ЧМ в 2026 году аргентинцы добыли 4 победы в 4 матчах с общим счетом 12:1. Правда, в соперниках были далеко не гранды: Мавритания (2:1), Замбия (5:0), Гондурас (2:0) и Исландия (3:0).

Австрия

Сборная Австрии стартовала на ЧМ с победы 3:1 над Иорданией, но не впечатлила игрой. Подопечные Ральфа Рангника долго мучались с 63-й командой мира, победу вырвали лишь на 76-й минуте благодаря автоголу, а третий гол забили с пенальти на 12-й компенсированной минуте.

Без Баумгартнера Австрии не хватает креатива в атаке. Выход Лаймера на позиции десятки себя не оправдал – игрок «Баварии» наверняка сыграет глубже. Арнаутович классно выскочил на замену в 1-м туре и должен сыграть в старте.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят фаворитом сборную Аргентины. Основные рынки и коэффициенты – в таблице.

Рынок

Бетсити

Фонбет

Победа Аргентины

1.58

1.58

Ничья

4.00

3.95

Победа Австрии

6.30

6.30

Двойной шанс: Аргентина не проиграет

1.13

1.12

Двойной шанс: Австрия не проиграет

2.40

2.40

Тотал меньше 2.5

1.87

1.85

Тотал больше 2.5

1.95

1.95

Фора Аргентины (–1)

1.98

1.97

Фора Австрии (+1)

1.84

1.83

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

  • Аргентина подходит к матчу с австрийцами на серии из 8 побед подряд с общим счетом 24:1.
  • В первом туре Лионель Скалони сыграл по схеме 4-4-2, где номинальные крайки Де Пауль и Альмада перегружали центр, открывая зоны для Месси.
  • Австрия выиграла 10 из 12 последних матчей (1 ничья, 1 поражение).
  • Лишь в 1 из 18 предыдущих матчей австрийцы пропустили более 1 гола (0:2 с Сербией в Лиге Наций в марте 2025 года).

Кратко о главных рынках

Исход матча

Аргентина находится в отличной форме, выиграв 9 матчей подряд. Стартовая победа над Алжиром лишь подтвердила готовность команды защищать титул. На фоне неубедительной игры Австрии в первом туре наиболее вероятный исход – победа Аргентины за кф. 1.58-1.60.

Тоталы

Аргентина практически не пропускает – в 8 последних матчах команда позволила себе это лишь однажды. Австрия за 18 предыдущих встреч лишь однажды пропустила больше 1 мяча. Матч вряд ли получится результативным – ставка на ТМ 2,5 за кф. 1.85-1.87 выглядит оправданной.

Форы

По качеству игры и состава аргентинцы выглядят сильнее. Их вариативная атака с Месси, Лаутаро/Альваресом и мощной скамейкой способна разбить высокий прессинг Австрии. Оптимальный выбор – фора Аргентины (-1) за кф. 1.97-2.00.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Австрия Аргентина
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