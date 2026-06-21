Матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Австрии состоится 22 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Арлингтоне (Техас) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти», начало – в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).
Форма команд
Аргентина
Лучшая команда мира в рейтинге ФИФА мощно стартовала на чемпионате мира, разгромив Алжир – 3:0. Хет-трик оформил Лионель Месси, которому 24 июня исполнится 39 лет. Алжир предоставил легенде слишком много свободы, и Лео ее сполна использовал.
При подготовке к ЧМ в 2026 году аргентинцы добыли 4 победы в 4 матчах с общим счетом 12:1. Правда, в соперниках были далеко не гранды: Мавритания (2:1), Замбия (5:0), Гондурас (2:0) и Исландия (3:0).
Австрия
Сборная Австрии стартовала на ЧМ с победы 3:1 над Иорданией, но не впечатлила игрой. Подопечные Ральфа Рангника долго мучались с 63-й командой мира, победу вырвали лишь на 76-й минуте благодаря автоголу, а третий гол забили с пенальти на 12-й компенсированной минуте.
Без Баумгартнера Австрии не хватает креатива в атаке. Выход Лаймера на позиции десятки себя не оправдал – игрок «Баварии» наверняка сыграет глубже. Арнаутович классно выскочил на замену в 1-м туре и должен сыграть в старте.
Коэффициенты букмекеров
Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят фаворитом сборную Аргентины. Основные рынки и коэффициенты – в таблице.
|
Рынок
|
Бетсити
|
Фонбет
|
Победа Аргентины
|
1.58
|
1.58
|
Ничья
|
4.00
|
3.95
|
Победа Австрии
|
6.30
|
6.30
|
Двойной шанс: Аргентина не проиграет
|
1.13
|
1.12
|
Двойной шанс: Австрия не проиграет
|
2.40
|
2.40
|
Тотал меньше 2.5
|
1.87
|
1.85
|
Тотал больше 2.5
|
1.95
|
1.95
|
Фора Аргентины (–1)
|
1.98
|
1.97
|
Фора Австрии (+1)
|
1.84
|
1.83
(Коэффициенты действительны на момент публикации)
Статистика и игровой баланс
- Аргентина подходит к матчу с австрийцами на серии из 8 побед подряд с общим счетом 24:1.
- В первом туре Лионель Скалони сыграл по схеме 4-4-2, где номинальные крайки Де Пауль и Альмада перегружали центр, открывая зоны для Месси.
- Австрия выиграла 10 из 12 последних матчей (1 ничья, 1 поражение).
- Лишь в 1 из 18 предыдущих матчей австрийцы пропустили более 1 гола (0:2 с Сербией в Лиге Наций в марте 2025 года).
Кратко о главных рынках
Исход матча
Аргентина находится в отличной форме, выиграв 9 матчей подряд. Стартовая победа над Алжиром лишь подтвердила готовность команды защищать титул. На фоне неубедительной игры Австрии в первом туре наиболее вероятный исход – победа Аргентины за кф. 1.58-1.60.
Тоталы
Аргентина практически не пропускает – в 8 последних матчах команда позволила себе это лишь однажды. Австрия за 18 предыдущих встреч лишь однажды пропустила больше 1 мяча. Матч вряд ли получится результативным – ставка на ТМ 2,5 за кф. 1.85-1.87 выглядит оправданной.
Форы
По качеству игры и состава аргентинцы выглядят сильнее. Их вариативная атака с Месси, Лаутаро/Альваресом и мощной скамейкой способна разбить высокий прессинг Австрии. Оптимальный выбор – фора Аргентины (-1) за кф. 1.97-2.00.
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