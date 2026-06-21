Матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Австрии состоится 22 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Арлингтоне (Техас) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти», начало – в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).

Форма команд

Аргентина

Лучшая команда мира в рейтинге ФИФА мощно стартовала на чемпионате мира, разгромив Алжир – 3:0. Хет-трик оформил Лионель Месси, которому 24 июня исполнится 39 лет. Алжир предоставил легенде слишком много свободы, и Лео ее сполна использовал.

При подготовке к ЧМ в 2026 году аргентинцы добыли 4 победы в 4 матчах с общим счетом 12:1. Правда, в соперниках были далеко не гранды: Мавритания (2:1), Замбия (5:0), Гондурас (2:0) и Исландия (3:0).

Австрия

Сборная Австрии стартовала на ЧМ с победы 3:1 над Иорданией, но не впечатлила игрой. Подопечные Ральфа Рангника долго мучались с 63-й командой мира, победу вырвали лишь на 76-й минуте благодаря автоголу, а третий гол забили с пенальти на 12-й компенсированной минуте.

Без Баумгартнера Австрии не хватает креатива в атаке. Выход Лаймера на позиции десятки себя не оправдал – игрок «Баварии» наверняка сыграет глубже. Арнаутович классно выскочил на замену в 1-м туре и должен сыграть в старте.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят фаворитом сборную Аргентины. Основные рынки и коэффициенты – в таблице.

Рынок Бетсити Фонбет Победа Аргентины 1.58 1.58 Ничья 4.00 3.95 Победа Австрии 6.30 6.30 Двойной шанс: Аргентина не проиграет 1.13 1.12 Двойной шанс: Австрия не проиграет 2.40 2.40 Тотал меньше 2.5 1.87 1.85 Тотал больше 2.5 1.95 1.95 Фора Аргентины (–1) 1.98 1.97 Фора Австрии (+1) 1.84 1.83

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

Аргентина подходит к матчу с австрийцами на серии из 8 побед подряд с общим счетом 24:1.

В первом туре Лионель Скалони сыграл по схеме 4-4-2, где номинальные крайки Де Пауль и Альмада перегружали центр, открывая зоны для Месси.

Австрия выиграла 10 из 12 последних матчей (1 ничья, 1 поражение).

Лишь в 1 из 18 предыдущих матчей австрийцы пропустили более 1 гола (0:2 с Сербией в Лиге Наций в марте 2025 года).

Кратко о главных рынках

Исход матча

Аргентина находится в отличной форме, выиграв 9 матчей подряд. Стартовая победа над Алжиром лишь подтвердила готовность команды защищать титул. На фоне неубедительной игры Австрии в первом туре наиболее вероятный исход – победа Аргентины за кф. 1.58-1.60.

Тоталы

Аргентина практически не пропускает – в 8 последних матчах команда позволила себе это лишь однажды. Австрия за 18 предыдущих встреч лишь однажды пропустила больше 1 мяча. Матч вряд ли получится результативным – ставка на ТМ 2,5 за кф. 1.85-1.87 выглядит оправданной.

Форы

По качеству игры и состава аргентинцы выглядят сильнее. Их вариативная атака с Месси, Лаутаро/Альваресом и мощной скамейкой способна разбить высокий прессинг Австрии. Оптимальный выбор – фора Аргентины (-1) за кф. 1.97-2.00.

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