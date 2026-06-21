Карпин будет присутствовать на родах жены

Главный тренер сборной России Валерий Карпин будет присутствовать на наступающих родах супруги Дарьи.

У тренера родится первый сын.

«Как женщине, которая скоро в четвeртый раз пойдeт рожать вместе с мужем, мне странно слушать подобные рассуждения. Участие в родах – это личный выбор каждого мужчины и каждой семьи.

Мой муж всегда рядом со мной, и это невероятная поддержка. В родах он нужен мне как никогда и нигде больше», – написала Дарья.