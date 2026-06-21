Карпин будет присутствовать на родах жены

Главный тренер сборной России Валерий Карпин будет присутствовать на наступающих родах супруги Дарьи.
У тренера родится первый сын.
«Как женщине, которая скоро в четвeртый раз пойдeт рожать вместе с мужем, мне странно слушать подобные рассуждения. Участие в родах – это личный выбор каждого мужчины и каждой семьи.
Мой муж всегда рядом со мной, и это невероятная поддержка. В родах он нужен мне как никогда и нигде больше», – написала Дарья.
- В семье Валерия Карпина вскоре должен родиться мальчик.
- Карпин женился на Дарье в 2017 году. Они знакомы с детства Дарьи, которое проходило в Эстонии – на родине Карпина.
- У пары две общих дочери.
Источник: телеграм-канал Дарьи Карпиной