Промоутер оценил вероятность боя Талалаева и Радимова

Известный промоутер Камил Гаджиев не верит в бой между Андреем Талалаевым и Владиславом Радимовым.

«Не очень в это верю. В лице Дзюбы, Гуди, Джигана мы видим тех людей, которые ежедневно занимаются спортом. При всем уважении к Андрею и Владиславу, которые в прошлом – крутейшие футболисты, сейчас они мне не представляются людьми, которые со спортом прямо дружат, хотя физкультурой, возможно, и занимаются. Поэтому вытащить их в ринг будет сложнее. Не особо верю в это.

Знаю про это противостояние и слежу за конфликтом. Изначально подумал: а возможен ли такой бой? Но понял, что скорее нет. Именно потому что Владислав – эксперт, Андрей – тренер. Это не люди, которые по полтора-два часа в день тренируются. Возраст в том числе играет роль», – сказал Гаджиев.