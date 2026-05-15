Промоутер оценил вероятность боя Талалаева и Радимова

Известный промоутер Камил Гаджиев не верит в бой между Андреем Талалаевым и Владиславом Радимовым.
«Не очень в это верю. В лице Дзюбы, Гуди, Джигана мы видим тех людей, которые ежедневно занимаются спортом. При всем уважении к Андрею и Владиславу, которые в прошлом – крутейшие футболисты, сейчас они мне не представляются людьми, которые со спортом прямо дружат, хотя физкультурой, возможно, и занимаются. Поэтому вытащить их в ринг будет сложнее. Не особо верю в это.
Знаю про это противостояние и слежу за конфликтом. Изначально подумал: а возможен ли такой бой? Но понял, что скорее нет. Именно потому что Владислав – эксперт, Андрей – тренер. Это не люди, которые по полтора-два часа в день тренируются. Возраст в том числе играет роль», – сказал Гаджиев.
- Между Радимовым и Талалаевым была перепалка в прямом эфире по ходу матча 25-го тура РПЛ «Краснодар» – «Балтика» (2:2). Дисквалифицированный тренер калининградцев, вышедший в эфир по видеосвязи, вступил в конфликт с Радимовым после обращения «Андрюш»: «Панибратство оставь себе, Владюш. Следи за языком, когда выступаешь в эфире».
- Затем Радимов сказал о калининградцах: «К концу сезона силенок не хватило. В том, что произошло весной, они виноваты сами, начиная с эмоций Талалаева. Андрей Викторович должен признать свою вину».
- Талалаев ответил: «Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников».