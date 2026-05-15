В «Локомотиве» раскрыли имена игроков, которых хотят подписать летом

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов раскрыл возможные подписания в летнее трансферное окно. Клуб хочет приобрести Сергея Бабкина и Никиту Чернова.

– По Лантратову в «Локомотив» на данный момент никто не обращался, но интерес к нему, думаю, есть. Илья – квалифицированный вратарь. Естественно, «Локомотив» хочет сохранить Лантратова на следующий сезон.

– Вы интересуетесь Бабкиным?

– Все футболисты, которые доступны для «Локомотива», есть в списке интересов.

– Бабкин – возможная замена Карпукаса?

– Допускаю, что и Карпукас может остаться, и Бабкин прийти.

– Чернова тоже рассматриваете?

– Никита есть в списке интересов.