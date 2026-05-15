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  • «Болельщиков никто не спросит»: экс-тренер «Динамо» – о переходе Тюкавина в «Зенит»

«Болельщиков никто не спросит»: экс-тренер «Динамо» – о переходе Тюкавина в «Зенит»

15 мая, 15:50
1

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Константину Тюкавину.

«Плохих в «Зенит» не зовут, и я думаю, что они правда будут охотиться на Тюкавина. «Зениту» нужны российские футболисты, у них есть возможность их приглашать и переманивать. А перейдeт именно Тюкавин или нет – уже его выбор. Реакция болельщиков? У них никто не спросит, а «Зенит» сможет предложить условия, которые компенсируют эти издержки.

Туда переходили Нобоа, Юсупов. Правда, не пришлись ко двору. И Глушенков, который перешeл из «Локомотива», сейчас в «Зените» нервничает. Переход в «Зенит» из московской команды – палка о двух концах. Нападающим там нужно забивать всегда. Может, Тюкавин и сможет так, но отношение динамовских болельщиков уже будет совсем другим», – сказал Силкин.

  • Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 181 матч, 60 голов, 35 ассистов.
  • В составе сборной России он оформил 2+2 в 9 играх.
  • Ранее «Зенит» предлагал два варианта сделки по форварду.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин Силкин Сергей
Комментарии (1)
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Цугундeр
1778851133
"..В момент наивысшего томления расположившиеся на корме Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и (Силкин) ударили в свои аптекарские и пивные принадлежности. Они репетировали. Мираж рассеялся сразу."
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