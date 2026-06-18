В «Динамо» подтвердили интерес «Зенита» к Тюкавину

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев высказался о возможном уходе из команды нападающего Константина Тюкавина.

– Появилась информация, что «Зенит» хочет приобрести Тюкавина и даже направлял запрос на 25 миллионов евро. Можете предположить, что «Динамо» согласится на трансфер главного форварда?

– Константин Тюкавин имеет контракт с клубом еще на несколько лет. Мы разговаривали с ним, его планы – играть в московском «Динамо». Я уверен, что многие команды, в том числе европейские, хотели бы видеть Костю в своем составе.

Если поступит серьезное предложение от ведущего европейского клуба, мы рассмотрим возможность перехода.

У Тюкавина есть шансы стать футболистом мирового класса. Пока общения с клубами по его трансферу в Европу нет. А «Зенит» действительно проявлял заинтересованность. Это так.