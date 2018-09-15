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Сергей Силкин
Сергей Силкин
Россия
2 марта 1961 (65)
Тренер
Статистика
Новости
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
15 сентября
18
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
31 августа
34
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
18 августа
9
«Болельщиков никто не спросит»: экс-тренер «Динамо» – о переходе Тюкавина в «Зенит»
15 мая
1
Экс-тренер «Динамо» – о легионерах в клубе: «Они на фиг здесь не нужны»
21 апреля
6
Захаряну отказали в причастности к трофею «Сосьедада»
19 апреля
5
Экс-тренер «Динамо» Силкин раскрыл размер своей пенсии
2 марта
Силкин обозначил, когда закончится гегемония «Зенита»
25 января
12
«Отношение болельщиков испортится»: Силкин высказался об уходе игрока «Динамо» в «Спартак»
2025.12.26 09:56
4
Силкин объяснил провал Карпина в «Динамо»
2025.12.20 20:45
5
В РПЛ выявили команду без слабых мест
2025.12.10 21:41
Силкин определил лучшего тренера РПЛ
2025.12.10 16:38
«Зенит» назвали главным разочарованием сезона в РПЛ
2025.12.08 16:28
9
Силкин объяснил, почему у Гусева нет шансов остаться в «Динамо»: «Вообще никаких»
2025.12.03 17:57
2
Экс-тренер «Динамо» заявил о неуправляемости Кокорина: «Горбатого исправит только могила»
2025.11.20 19:00
5
Экс-тренер «Динамо» жестко прошелся по Карпину: «Другого сразу бы уволили»
2025.11.09 18:53
4
«Ничья будет достижением»: экс-тренер «Динамо» не верит в команду с «Зенитом»
2025.10.26 13:50
6
Карпина назвали самым перехваленным тренером в российском футболе
2025.10.06 16:02
4
Слуцкий удивил выбором самой зрелищной команды в истории чемпионата России
2025.09.08 23:51
6
Экс-тренер «Динамо» назвал причину проблем у команды с Карпиным
2025.08.19 11:04
2
Экс-тренер «Динамо» предложил разогнать легионеров «Зенита»
2025.08.06 08:08
5
Экс-тренер «Динамо» предложил включить два клуба из Беларуси в РПЛ
2025.07.20 14:18
2
Экс-тренер «Динамо» оценил вероятность скорой отставки Карпина при отсутствии результатов
2025.07.16 11:09
1
Экс-тренер «Динамо» – Радимову: «Пусть посмотрит, сколько у них в «Зените» клоунов»
2025.06.29 22:55
16
Экс-тренер «Динамо»: «Клубу не хватает админресурса – чтобы выиграть РПЛ, нужны влиятельные люди»
2025.04.28 19:04
1
Силкин: «Зенит» поднадоел, «Динамо» просто обязано выигрывать»
2025.04.24 11:20
1
Силкин назвал условие, при котором окупится трансфер Соболева
2025.04.08 10:31
2
Силкин ответил, кто выиграет РПЛ: «Никакой интриги не вижу»
2025.03.29 12:48
11
Силкин – о неудачах «Динамо»: «Когда был Берия, он ходил на стадион и команду побаивались»
2025.03.25 13:31
4
Силкин дал совет «Динамо», что делать с невозвращенцем Бителло
2025.01.20 23:07
2
1
2
3
4
5
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