Силкин обозначил, когда закончится гегемония «Зенита»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин обусловил гегемонию «Зенита» в РПЛ админресурсом.

«Самый большой админресурс в России у «Зенита». Потому что у них есть финансовые возможности, да и футболисты какие к ним приезжают. Понятно, что по уровню мастерства футболисты «Зенита» сильнее, чем в других клубах, но они и на 50% не раскрывают свой потенциал.

Неспроста в Питере все виды спорта подтянулись, ведущие спортсмены ждут приглашения туда, потому что есть сверху админресурс. Поэтому с «Зенитом» другим клубам тяжело тягаться. «Зенит» будет гегемоном, пока не кончится админресурс», – сказал Силкин.