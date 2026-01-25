Введите ваш ник на сайте
Силкин обозначил, когда закончится гегемония «Зенита»

Сегодня, 12:30
9

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин обусловил гегемонию «Зенита» в РПЛ админресурсом.

«Самый большой админресурс в России у «Зенита». Потому что у них есть финансовые возможности, да и футболисты какие к ним приезжают. Понятно, что по уровню мастерства футболисты «Зенита» сильнее, чем в других клубах, но они и на 50% не раскрывают свой потенциал.

Неспроста в Питере все виды спорта подтянулись, ведущие спортсмены ждут приглашения туда, потому что есть сверху админресурс. Поэтому с «Зенитом» другим клубам тяжело тягаться. «Зенит» будет гегемоном, пока не кончится админресурс», – сказал Силкин.

  • «Зенит» выиграл 6 из последних 7 сезонов РПЛ.
  • Сейчас команда отстает от 1-го места на очко.
  • «Зенит» проводит 100-й сезон.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Силкин Сергей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1769334329
открыл Америку, мы -то не знали. Команда, которую будут вспоминать, как денежный мешок,а не легенду РПЛ
Ответить
PAREVG.
1769335218
ЗПРФ
Ответить
Zenmaster84
1769335660
Силкин и админресурсу руки жал и денег ему давали - где результат ? В любой стране , в любом чемпионате - первые 5-7 команд имеют и деньги с админресурсом ! Слабенький ты тренер Силкин и мысли у тебя детские !
Ответить
Литейный 4 (returned)
1769335960
Зенит только становится гегемоном это факт. Такой же факт, как хряки лузеры и беспросветные середняки. Гыгыгы
Ответить
За что бан ?
1769336560
как обычно факты в подобных заявлениях отсутствуют )))) силкин - ..здилкин .
Ответить
Юбиляр
1769339612
ЗПРФ!!!
Ответить
