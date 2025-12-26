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  • «Отношение болельщиков испортится»: Силкин высказался об уходе игрока «Динамо» в «Спартак»

«Отношение болельщиков испортится»: Силкин высказался об уходе игрока «Динамо» в «Спартак»

26 декабря 2025, 09:56
4

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию о переходе Ульви Бабаева в «Спартак».

«Бабаев играл при Карпине, при Гусеве – уже меньше. По своему возрасту он входит в десятку лучших игроков. Но переходить в «Спартак», к конкуренту… Обратно-то потом его не купишь уже, если он заиграет в «Спартаке», да и отношение болельщиков испортится.

В «Спартаке» у него может сложиться по-всякому. Тот же Ташаев уходил из «Динамо», потому что дружил с Зобниным. Они вместе неплохо играли, однако у одного сложилось в «Спартаке», а у второго – нет.

Для «Динамо» уход Бабаева, конечно, будет потерей. Но если парню гарантируют в «Спартаке» место, а тут на него не рассчитывают, может быть, переход будет правильным. Плохо только, что это прямой конкурент», – сказал Силкин.

  • 21-летний Бабаев подпишет контракт со «Спартаком» до 2030 года.
  • Красно-белые пообещали ему зарплату в размере 2 миллионов рублей в месяц.
  • Форвард забил 5 голов в 16 матчах за «Динамо».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Бабаев Ульви Силкин Сергей
Комментарии (4)
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andrei-sarap-yandex
1766732918
ГУСЕВ ВИНОВЕН
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Plyash
1766741164
Хватит нагнетать , Гаврилов в Динамо никто был , в Спартаке лучшим диспетчером страны стал . Футболисты в первую очередь игроки , а не рабы . А если серьёзно , то будь Бабаев фанатом Динамо , то никогда бы в Спартак не перешёл , может быть он с детства за Спартак болеет ...
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Цугундeр
1766751182
Да ему пох.. Аллах везде акбар.
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