Символическая сборная из сорвавшихся зимних трансферов РПЛ

Инсайдер Иван Карпов составил список главных сорвавшихся трансферов РПЛ зимой.

«Максим Бориско – осенью вратарь зацементировал ворота «Балтики» и впечатлил всю лигу. Зимой мог перейти в «Спартак», но красно-белые продлили контракт с Максименко.

Мингиян Бевеев – один из кандидатов в номинации «Прогресс сезона». Крайнего защитника рассматривали «Краснодар» и «Ахмат». Однако он остался в Калининграде, где весной займет место Сауся на правом фланге.

Кевин Андраде – колумбийский шкаф, ставший лучшим защитником у Талалаева в «Балтике». Зимой входил в шорт-лист ЦСКА, но в итоге красно-синие выбрали Матеуса Рейса из «Спортинга».

Сесар Монтес – генерал обороны «Локо» шантажировал Михаила Галактионова отказом от тренировок, чтобы его отпустили в «Бешикташ». Однако кЛуб сумел вразумить Сесара и сохранил его в команде.

Николай Рассказов – отечественная версия Зидана. Коля никого не убил и никуда не ушел, хотя защитником «Крыльев» интересовался «Краснодар».

Дмитрий Пестряков – сын спецназовца мог оказаться в ЦСКА. Однако на Песчаной отказались от сделки, когда в Тольятти запросили за игрока 10 миллионов евро.

Иван Олейников, Максим Петров и Кирилл Щетинин – эти хавбеки могли перебраться в Черкизово. С Ваней сделка была уже на мази (обмен на Данилу Годяева + 100 миллионов рублей), но в последний момент Ротенберг изменил условия и трансфер сорвался.

Ульви Бабаев – один из главных активов «Динамо» одной ногой уже был в «Спартаке». Но Сергей Степашин убедил отца и агента игрока, что в Петровском парке парню будет лучше.

Александр Кокшаров – форвард уже был в расположении «Нижнего» и тренировался с командой. Но стал жертвой ситуации со сменой условий, из-за чего переход в итоге не состоялся».