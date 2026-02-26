Введите ваш ник на сайте
Символическая сборная из сорвавшихся зимних трансферов РПЛ

26 февраля, 09:49

Инсайдер Иван Карпов составил список главных сорвавшихся трансферов РПЛ зимой.

«Максим Бориско – осенью вратарь зацементировал ворота «Балтики» и впечатлил всю лигу. Зимой мог перейти в «Спартак», но красно-белые продлили контракт с Максименко.

Мингиян Бевеев – один из кандидатов в номинации «Прогресс сезона». Крайнего защитника рассматривали «Краснодар» и «Ахмат». Однако он остался в Калининграде, где весной займет место Сауся на правом фланге.

Кевин Андраде – колумбийский шкаф, ставший лучшим защитником у Талалаева в «Балтике». Зимой входил в шорт-лист ЦСКА, но в итоге красно-синие выбрали Матеуса Рейса из «Спортинга».

Сесар Монтес – генерал обороны «Локо» шантажировал Михаила Галактионова отказом от тренировок, чтобы его отпустили в «Бешикташ». Однако кЛуб сумел вразумить Сесара и сохранил его в команде.

Николай Рассказов – отечественная версия Зидана. Коля никого не убил и никуда не ушел, хотя защитником «Крыльев» интересовался «Краснодар».

Дмитрий Пестряков – сын спецназовца мог оказаться в ЦСКА. Однако на Песчаной отказались от сделки, когда в Тольятти запросили за игрока 10 миллионов евро.

Иван Олейников, Максим Петров и Кирилл Щетинин – эти хавбеки могли перебраться в Черкизово. С Ваней сделка была уже на мази (обмен на Данилу Годяева + 100 миллионов рублей), но в последний момент Ротенберг изменил условия и трансфер сорвался.

Ульви Бабаев – один из главных активов «Динамо» одной ногой уже был в «Спартаке». Но Сергей Степашин убедил отца и агента игрока, что в Петровском парке парню будет лучше.

Александр Кокшаров – форвард уже был в расположении «Нижнего» и тренировался с командой. Но стал жертвой ситуации со сменой условий, из-за чего переход в итоге не состоялся».

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Ростов Акрон Крылья Советов Локомотив Балтика Олейников Иван Рассказов Николай Бевеев Мингиян Бориско Максим Петров Максим Монтес Сесар Щетинин Кирилл Кокшаров Александр Бабаев Ульви Пестряков Дмитрий Андраде Кевин
