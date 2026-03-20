Экс-тренер «Динамо» оценил критику в адрес Семака

Сегодня, 13:52
3

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о критике в адрес возглавляющего «Зенит» Сергея Семака.

– Критика мне кажется несправедливой, потому что «Зенит» продолжает бороться с «Краснодаром» за первое место в РПЛ, участвует в Кубке России.

С одной стороны, может показаться, что пропала зрелищность в их игре, но я считаю, что ситуация ожидаемая: все-таки те ребята, которые делали раньше в Петербурге красоту и результат, сейчас уходят, а для того, чтобы «Зенит» стал монолитнее с новыми лицами, прошло слишком мало времени.

– Какие вы можете назвать достоинства нынешнего «Зенита»?

– В непростых ситуациях, когда одни футболисты приходят, а другие уходят, очень много слухов вокруг, что тоже влияет на команду, но, тем не менее, она хорошо выглядит на поле и с точки зрения мотивации, и агрессии – самое главное, набирает очки, проходит дальше в кубке.

Поэтому я считаю, что и Семак, и его тренерский штаб в «Зените» достаточно уверенно и ровно работают.

– Как вы думаете, возможная победа над московским «Динамо» успокоит критиков Семака?

– Все время найдутся люди, которым что-то не нравится, что бы ты не делал. Поэтому я бы не ставил так узко задачу. Мы прекрасно понимаем, что важна конечная цель, а она для «Зенита» одна – чемпионство и кубок над головой.

  • Семак возглавляет «Зенит» с 29 мая 2018 года.
  • В этом сезоне команда занимает 2-е место в РПЛ с 45 очками после 21 тура.
  • В FONBET Кубке России команда продолжит борьбу на втором этапе 1/2 финала пути регионов.

Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Кобелев Андрей Семак Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
шахта Заполярная
1774007030
Прочитал первую строчку, дальше не интересно. Это не зинка борется с быками, а судейский корпус свистунов.
Ответить
NewLife
1774007330
Эксперт из тебя, Кобелев, такой же, как и тренер)
Ответить
Garrincha58
1774019695
да пофиг пусть работает хоть ещё 10 лет, но с ним команда больше ничего не выиграет
Ответить
