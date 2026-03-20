Экс-тренер «Динамо» оценил критику в адрес Семака

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о критике в адрес возглавляющего «Зенит» Сергея Семака.

– Критика мне кажется несправедливой, потому что «Зенит» продолжает бороться с «Краснодаром» за первое место в РПЛ, участвует в Кубке России.

С одной стороны, может показаться, что пропала зрелищность в их игре, но я считаю, что ситуация ожидаемая: все-таки те ребята, которые делали раньше в Петербурге красоту и результат, сейчас уходят, а для того, чтобы «Зенит» стал монолитнее с новыми лицами, прошло слишком мало времени.

– Какие вы можете назвать достоинства нынешнего «Зенита»?

– В непростых ситуациях, когда одни футболисты приходят, а другие уходят, очень много слухов вокруг, что тоже влияет на команду, но, тем не менее, она хорошо выглядит на поле и с точки зрения мотивации, и агрессии – самое главное, набирает очки, проходит дальше в кубке.

Поэтому я считаю, что и Семак, и его тренерский штаб в «Зените» достаточно уверенно и ровно работают.

– Как вы думаете, возможная победа над московским «Динамо» успокоит критиков Семака?

– Все время найдутся люди, которым что-то не нравится, что бы ты не делал. Поэтому я бы не ставил так узко задачу. Мы прекрасно понимаем, что важна конечная цель, а она для «Зенита» одна – чемпионство и кубок над головой.