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Андрей Кобелев
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20:00
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19:42
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Андрей Кобелев
Тренер
Имя
Андрей
Фамилия
Кобелев
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 октября 1968
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Marbella Cup 2012
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Премьер-Лига 2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Динамо
1
0
1
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
18.02.2016
Динамо
1 : 2
ЦСКА
1 марта
09:13
Кобелев обвинил Карпина в том, что он «пудрит мозги» болельщикам
12
28 февраля
15:14
Кобелев: «Отношение к русским тренерам неоправданно плохое»
2
21 декабря 2022
09:43
Кобелев: «Если Россия долго будет в изоляции, хорошие легионеры покинут РПЛ»
3
17 декабря 2022
23:42
Кобелев: «Футбол находится в стагнации – как когда-то шахматы»
5 октября 2022
19:44
Кобелев сформулировал две проблемы «Динамо»
3
20 сентября 2022
23:35
Кобелев – о недопуске России на Евро-2024: «Я сразу сказал, что мы мимо на четыре года»
4
18 сентября 2022
09:10
Кобелев заявил о регрессе Захаряна. За ним следит «Челси»
2
25 июля 2022
18:55
Кобелев: «Варела – предатель! Я бы его выгнал из «Динамо»!»
2
10 июля 2022
14:10
«Поступил по-свински». Кобелев – об уходе Бальбуэны из «Динамо»
10
17 июня 2022
23:06
Кобелев анонсировал приход в «Динамо» нескольких балканских игроков
7
15 мая 2022
21:28
«Динамо» попало в призеры впервые с 2008 года. Тогда тренером был Кобелев, а лучшим бомбардиром – Кержаков
7 марта 2022
13:43
Кобелев: «Игра «Спартака» в первом тайме с «Динамо» напомнила «Интер» Конте с Лукаку на острие»
1
3 марта 2021
09:50
Кобелев: «Нормально отношусь к женскому полу, но футбол должны разбирать мужчины»
8
2 марта 2021
08:42
Кобелев: «Тедеско, веди себя по-мужски! Когда ты работаешь на публику, это означает неискренность»
8
26 февраля 2021
22:11
Кобелев: «Игроки избалованы. Сейчас на них нельзя кричать, нельзя ругать»
11
18 августа 2020
22:20
Metaratings: «Химки» изучают возможность приглашения Кобелева или Пилипчука на место Гунько
21
12 мая 2020
14:02
Кобелев: «Многие забыли: когда в РПЛ играли 18 команд, мы видели болото»
5
23 сентября 2019
08:37
Кобелев: «Новички «Динамо» – это деньги, выброшенные на ветер»
18
26 марта 2019
10:33
«Чемпионат»: «Уфа» в ближайшее время может уволить Кириченко
7
19 февраля 2019
09:47
Кобелев: «Если «Динамо» поставят задачу – еврокубки, состав надо обновлять на 90%»
26
28 января 2019
10:58
Кобелев: «Без Паредеса «Зенит» не развалится. Он не системообразующий игрок»
11
25 января 2019
13:21
Кобелев – о проблемах «Динамо», Дзюбе, молодежи «Спартака», Головине
12
12 декабря 2018
18:40
Кобелев: «У «Зенита» элементарно не было времени ставить игру. Первоначально Семаку нужно было набрать очки»
10
16 ноября 2018
13:17
Кобелев: «Нужно менять всю систему подготовки в РПЛ. То, что мы сейчас видим, – это бардак»
17
16 октября 2018
09:07
Кобелев: «Отговаривал Кокорина переходить в «Зенит». Ему нужно было уезжать в Европу»
20
8 октября 2018
09:31
Божович – о назначении в «Крылья Советов»: «Я Тихонова не убирал. Какие ко мне могут быть вопросы?»
8
5 сентября 2018
08:07
Кобелев: «Ждать, что сейчас Маркизио выйдет и начнет тащить за собой «Зенит», вряд ли стоит»
20
28 августа 2018
08:09
Кобелев: «Широков? Не понимаю, как в «Динамо» появляются люди, никогда не имевшие никакого отношения к клубу»
28
27 августа 2018
14:11
Кобелев: «Зенит» и «Спартак» – главные претенденты на победу в РПЛ»
10
25 июля 2018
06:18
Кобелев: «В «Зените» полная неразбериха. Перед Семаком стоит сложная задача»
23
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22.08.2017 22:00
«Фанаты во время матча кричали: «Иди сюда, давай выпьем». Быть лидером в академии «Динамо», но рано закончить и стать тренером любителей
Александр Рогов начинал в школе «Динамо» у Силкина, пересекался с Акинфеевым и Комбаровым, но после одного удачного взрослого сезона закончил карьеру и стал тренером любителей. Денис Беневольский встретился с Роговым и поговорил о том, почему агенты влияют на молодых игроков, как судьи намеренно сливают матчи и о чем он думал, когда заканчивал карьеру в юности.
7
23.09.2016 17:50
Катастрофа Премьер-лиги. Как выглядел самый ужасный розыгрыш Кубка России
На днях в борьбе за Кубок России РФПЛ лишилась «Спартака» и ЦСКА, но все это меркнет перед тем, что творилось в 2009 году. «Бомбардир» напоминает, как на стадии 1/16 финала умудрились вылететь сразу 12 команд российской Премьер-лиги.
8
19.09.2016 18:00
Каррерим. Как из «Спартака» изгоняли Эмери и Якина
Слова Дмитрия Аленичева и Валерия Карпина о «Спартаке» под руководством Массимо Карреры заставили вспомнить, как в России безжалостно реагировали на работу других иностранцев во главе красно-белых.
13
21.05.2016 18:40
Вылет «Динамо» – хорошо или плохо? Объясняем на гифках из «Спанч Боба»
Если осенью вылет «Динамо» в ФНЛ казался желчной мечтой хейтеров, то сейчас хвататься за сердце нужно не от удивления. «Бомбардир» приводит аргументы «за» и «против» вылета «Динамо».
19
13.05.2016 14:45
Спиной к стене. Кто и как подставил Кобелева
Год назад «Динамо» сражалось с «Наполи» за выход в четвертьфинал Лиги Европы, а теперь отчаянно бьется с «Уфой» и «Мордовией» за сохранение места в РФПЛ. Что же произошло с командой при Андрее Кобелеве?
13
10.05.2016 21:30
Хуммельс перешел в «Баварию». «Матч ТВ» не покажет тур РФПЛ. Дайджест событий дня
Кобелева уволили из «Динамо». Моуринью может уехать в Индонезию. Торрес должен остаться в «Атлетико». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
13
20.04.2016 21:30
«Зенит» и ЦСКА сыграют в финале Кубка России. «Лестер» — в Лиге чемпионов. Дайджест событий дня
«Динамо» не будет увольнять Кобелева. «Милан» может быть продан китайцам. Инфантино выучит русский язык. «Бомбардир» рассказывает о самом важном за день.
9
15.03.2016 23:30
Конте уйдет из сборной Италии после Евро-2016. «Динамо» не уволит Кобелева. Дайджест событий дня
Радимов угодил в полицию. Роналду установил личный антирекорд. Аллегри согласовал новый контракт с «Ювентусом». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
08.02.2016 23:25
Аллегри возглавит «Челси». «Спартак» подписал Мельгарехо. Дайджест событий дня
«Динамо» будет бороться за Кубок. Коэнтрау получил ужасную травму. «Лестер» улучшил предложение по Мусе. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
1
16.01.2016 23:45
«Реал» выставил на трансфер Роналду. Смолова зовут в «Зенит». Дайджест событий дня
«Динамо» отказалось продлевать контракт с Кокориным. Финал Лиги чемпионов в 2018 году может пройти в Киеве. Промес верит в «Спартак». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
4
11.01.2016 10:00
«Денисов выше классом, но в основе «Динамо» будет играть Драгун». Кем Кобелев решил заменить Игоря Денисова
Известный агент Алексей Сафонов в интервью «Бомбардиру» прокомментировал переход в стан московского «Динамо» полузащитника Станислава Драгуна и рассказал, кто еще может пополнить ряды бело-голубых.
01.12.2015 10:40
Виллаш-Боаш в перепалке с Кадыровым, «Динамо» и «Рубин» героически спасаются. Каким был 17-й тур РФПЛ
Об ужасных ценах на билеты от руководства «Динамо», очередном нападении на Дмитрия Аленичева, вечеринке «Терека» и затянувшейся аномалии – в обзоре 17-го тура от «Бомбардира».
14
21.11.2015 00:00
Широков уйдет из «Спартака». Нойштедтер может стать игроком сборной России. Дайджест событий дня
Черышев не попал в заявку на класико. Блан и «ПСЖ» продлили контракт. Платини будет судиться с ФИФА. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
26.10.2015 23:33
Промес вытаскивает «Спартак», а «Ростов» рвется в Европу. Каким был 13-й тур РФПЛ
Об очередном скандале на «Арене Химки», невероятной магии Бердыева, возможности прихода психолога в «Анжи» и преимуществе российской Премьер-Лиги над Серией А и Лигой 1 – в обзоре 13-го тура от «Бомбардира».
6
25.10.2015 12:00
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» и другие суперматчи выходных
Лидеры Примеры схлестнутся в очном противостоянии. Гладбахская «Боруссия» попробует остановить «Шальке». Команда Венгера снова покажет новое лицо. «Бомбардир» рассказывает о том, что интересного подарит нам предстоящий футбольный уик-энд.
5
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23.05.2016 22:06
Ноль очков от близорукости
О «Динамо»
18.04.2016 15:00
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 24-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 24-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает ведущий редактор Иван Адаменко.
2
11.04.2016 09:00
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 23-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 23-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает автор портала Виталий Ошовский.
6
07.04.2016 15:06
Команда без нападения. Кто будет забивать у «Динамо»?
«Динамо» в этом сезоне лихорадит. В частности, в атаке. И все это – на фоне острейшей борьбы за спасительное 12-ое место. Выясним, кто может у динамовцев выполнять благородную миссию – забивать мячи.
1
20.03.2016 09:00
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 21-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 21-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает выпускающий редактор портала Михаил Ботвинник.
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