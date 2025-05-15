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Кобелев выступил против назначения Карпина в «Динамо»

Сегодня, 15:05
3

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о возможном прихода Валерия Карпина в столичный клуб.

– Карпин в «Динамо» – это хорошо для команды?

– Слухи тяжело комментировать. Я сильно против того, чтобы Карпин возглавил «Динамо».

– Почему?

– У нас есть свои динамовские тренеры. Если Карпин хочет, то пусть возглавляет «Спартак». Почему именно «Динамо»? Я уверен, что он ничего нового не привнесет в команду.

– Из-за того, что Карпин не завоевал ни одного трофея в статусе тренера, а «Динамо» хочет бороться за трофеи?

– Это уже другой вопрос. Я не обсуждаю тренеров. Но единственное, что могу сказать, Я сильно против того, чтобы Карпин возглавил «Динамо».

– То есть вы против Карпина из-за его спартаковского прошлого, а не из-за совмещения постов в сборной России и в «Динамо», которое может пагубно сказаться на бело-голубых?

– Я уже сказал свое личное мнение. Все остальное – это чьи-то додумки. Мне все равно.

  • Карпин остается главным тренером сборной России.
  • Сообщалось, что руководство «Динамо» не против совмещения постов 56-летним специалистом и может предложить ему трехлетний контракт.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Кобелев Андрей Карпин Валерий
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Комментарии (3)
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СильныйМозг
1747310887
Давайте его к нам, ГЛАВНОЕ УБЕРИТЕ СЕЛЬДЕРЕЯ!!!!!
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Янвapь 62
1747316213
Сучкин раздухарился
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