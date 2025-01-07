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    • Кобелев назвал самых перспективных футболистов в истории России: «Так и не реализовали свой потенциал»

    Кобелев назвал самых перспективных футболистов в истории России: «Так и не реализовали свой потенциал»

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев назвал Федора Смолова и Александра Кокорина самыми перспективными футболистами в истории России.

    Нападающие стали бронзовыми призерами чемпионата России 2008 года в составе «Динамо» под руководством Кобелева.

    – При вас в «Динамо» свою карьеру начинали Федор Смолов и Александр Кокорин. Они смогли раскрыть свой потенциал на сто процентов?

    – По-отечески мне бы хотелось, чтобы и Смолов, и Кокорин раскрылись лучше и стали лицом российского футбола в десятых годах. Я считал, что Кокорин и Смолов были двумя самыми перспективными футболистами в истории России. И до сих пор так считаю. Они два разноплановых футболиста, которые дополняют друг друга.

    Я думал, что они достигнут очень больших высот не только в России, но и в Европе. В какой-то степени я во вред себе не просил покупать нападающих, потому что ориентировался на пару Смолов – Кокорин именно в долгосрочной перспективе. Из-за этого мы взяли сначала Андрея Воронина, а не Кураньи. Чтобы он играл под ними и снабжал их мячами, помогал в развитии атак, и был в быту дядькой. Так оно и произошло. Но через полгода меня убрали, а потом купили Кураньи, поэтому Кокорина со Смоловым понесло в аренды, а потом их продали.

    Так что мое главное разочарование в том, что Кокорин и Смолов толком не поиграли в «Динамо» и не достигли своего потолка. Как показала жизнь, они оба попробовали себя в разных командах на высшем уровне, но свой потенциал они так и не реализовали и не дали ничего «Динамо». То есть не принесли команде никаких трофеев.

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    Источник: Metaratings.ru

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    07.01.2025 09:42
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1736244018
    Под стать многообещающему тренеру Кобелеву,не реализовали себя полностью.Но они ещё пылят,а Андрюха в дупе.
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    Тинез Розоп
    1736244684
    Если такими бабками будут кормить Батракова и Глушенкова , то будет такая же парочка…
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    Каратель помойников
    1736250435
    Да сколько их таких перспективных было..и все до подписания первого жирного контракта.а потом футбол уходит на второй план,если не на третий
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    ss21
    1736253407
    Да в принципе ни о чем. Вот Игнатьев был в юности монстр, а самого перспективного Кокорина выгнали из школы Локо.
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