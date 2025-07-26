Кобелев выступил резко против назначения Карпина в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о приходе Валерия Карпина в столичный клуб.
«Я всe так же сильно против назначения Карпина в «Динамо». От своих слов не отказываюсь. Не люблю обсуждать тренеров, но выступаю против назначения Карпина. Почему? Я уже говорил. У нас есть свои, динамовские тренеры», – сказал Кобелев.
- Карпин остается главным тренером сборной России.
- В 1-м туре «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» (1:1).
- Во 2-м туре москвичи примут «Ростов».
Источник: Metaratings