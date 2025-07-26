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  • Кобелев выступил резко против назначения Карпина в «Динамо»

Кобелев выступил резко против назначения Карпина в «Динамо»

Сегодня, 14:57
1

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о приходе Валерия Карпина в столичный клуб.

«Я всe так же сильно против назначения Карпина в «Динамо». От своих слов не отказываюсь. Не люблю обсуждать тренеров, но выступаю против назначения Карпина. Почему? Я уже говорил. У нас есть свои, динамовские тренеры», – сказал Кобелев.

  • Карпин остается главным тренером сборной России.
  • В 1-м туре «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» (1:1).
  • Во 2-м туре москвичи примут «Ростов».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Кобелев Андрей Карпин Валерий
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Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1753537506
Кобелев не в силах сдержать зависть. (( """""
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