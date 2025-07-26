Кобелев выступил резко против назначения Карпина в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о приходе Валерия Карпина в столичный клуб.

«Я всe так же сильно против назначения Карпина в «Динамо». От своих слов не отказываюсь. Не люблю обсуждать тренеров, но выступаю против назначения Карпина. Почему? Я уже говорил. У нас есть свои, динамовские тренеры», – сказал Кобелев.