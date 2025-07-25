Кобелев оценил игру «Динамо» при Карпине

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игре московской команды на старте сезона.

Бело-голубые сыграли вничью с «Балтикой» (0:0) в 1-м туре РПЛ.

Эта игра стала дебютной для Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».

«Мы поймем, куда Карпин ведет «Динамо», в лучшем случае через пять туров. Пока его работу рано оценивать. В первом туре «Динамо» выглядело не лучшим образом. «Балтика» смогла противопоставить «Динамо» агрессивную игру. Пока «Динамо» не умеет играть под давлением», – сказал Кобелев.