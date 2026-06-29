Кокорин отреагировал на провокационные слова Аршавина про «Спартак»

Александр Кокорин дал оценку словам Андрея Аршавина о статусе «Спартака».
Экс-футболист «Зенита» ранее заявил, что красно-белые не являются топ-клубом, поскольку давно ничего не выигрывали.
«Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом? Он в любом случае топ-клуб, в России точно», – сказал Кокорин.
- «Спартак» в 2020 году подписал форварда в качестве свободного агента.
- Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
- Через полгода его продали «Фиорентине» за 4,5 млн евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»