Кокорин отреагировал на провокационные слова Аршавина про «Спартак»

Александр Кокорин дал оценку словам Андрея Аршавина о статусе «Спартака».

Экс-футболист «Зенита» ранее заявил, что красно-белые не являются топ-клубом, поскольку давно ничего не выигрывали.

«Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом? Он в любом случае топ-клуб, в России точно», – сказал Кокорин.