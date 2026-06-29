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  • Кокорин отреагировал на провокационные слова Аршавина про «Спартак»

Кокорин отреагировал на провокационные слова Аршавина про «Спартак»

29 июня, 16:59
8

Александр Кокорин дал оценку словам Андрея Аршавина о статусе «Спартака».

Экс-футболист «Зенита» ранее заявил, что красно-белые не являются топ-клубом, поскольку давно ничего не выигрывали.

«Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом? Он в любом случае топ-клуб, в России точно», – сказал Кокорин.

  • «Спартак» в 2020 году подписал форварда в качестве свободного агента.
  • Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
  • Через полгода его продали «Фиорентине» за 4,5 млн евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей Кокорин Александр
Комментарии (8)
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Айболид
1782741873
Всё ,теперь он у них кумиром будет .
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Semenycch
1782742036
Спартак это топ, топ, хрю, хрю клуб! 😁
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Интерес
1782742383
Так Аршавин пошутил,сказав это.И засмеялся мелким смешком мелкого беса.Даже дорогостоящие модные очёчьки не спасают баламута.
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Литейный 4 (returned)
1782742435
Статус свинарни один: - Антинародный Судейский Позор России. САСПР! Гыгыгы
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СильныйМозг
1782745138
Комментарий скрыт модератором
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Cleaner
1782749260
Всем пофиг, что там шепелявый чипсоед говорит...(((
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Бумбраш
1782752679
Прикольно как секелявая питороснч возбудились, брызжет болотной жижей))) вообще плевать что сказал Коко и ещё больше плевать что там квакает чипсавин
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Vitaga
1782796791
топ клуб - клуб с историей и с деньгами. таких мало у нас. но Спартак точно топ клуб
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