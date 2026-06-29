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  • Стало известно, сколько денег РФС получил от УЕФА за прошлый сезон

Стало известно, сколько денег РФС получил от УЕФА за прошлый сезон

29 июня, 17:47
6

УЕФА опубликовал финансовый отчет за сезон-2025/26.

Согласно документу, РФС получил от Союза европейских футбольных ассоциаций 2 миллиона 677 тысяч евро. В эту сумму входят:

  • 1 млн евро – фиксированная солидарная выплата;
  • 250 тыс евро – выплаты по системе клубного лицензирования и мониторинга финансовой устойчивости УЕФА;
  • 1,427 млн евро – выплаты на развитие женского футбола и молодых игроков, тренерскую работу, борьбу с договорными матчами и расходы на поездки национальных команд.

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Источник: сайт УЕФА
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (6)
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Император Бомжей
1782744839
А сколько денег РФС взносами сделал?)))
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evgevg13
1782745194
И нафига руководителям от РФС снятие бана с наших команд? Им то на халяву точно хватает на корочку хлеба с луком ..
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Интерес
1782750624
Трусливые побирушки-АЖ три мильёна евреек им цена!
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Бумбраш
1782751665
1.4 ляма распилят среди кукуяно,кирюшки,карася..судили жи зинку как надо...борцы мля за шампиенство кабинетное
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Hector вернулся
1782762312
Которые разошлись по карманам чинуш
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