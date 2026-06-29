Стало известно, сколько денег РФС получил от УЕФА за прошлый сезон

УЕФА опубликовал финансовый отчет за сезон-2025/26.
Согласно документу, РФС получил от Союза европейских футбольных ассоциаций 2 миллиона 677 тысяч евро. В эту сумму входят:
- 1 млн евро – фиксированная солидарная выплата;
- 250 тыс евро – выплаты по системе клубного лицензирования и мониторинга финансовой устойчивости УЕФА;
- 1,427 млн евро – выплаты на развитие женского футбола и молодых игроков, тренерскую работу, борьбу с договорными матчами и расходы на поездки национальных команд.
Источник: сайт УЕФА