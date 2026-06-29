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  • Кокорин – о переходе в «Спартак»: «Отказался бы, меня там плохо приняли, шучу»

Кокорин – о переходе в «Спартак»: «Отказался бы, меня там плохо приняли, шучу»

29 июня, 13:14
14

Нападающий Александр Кокорин высказался о возвращении в РПЛ.

– Смогли бы вы в своей нынешней форме играть за топ-клуб РПЛ, условно, в «Спартаке»?

– Да, там наш тренер с «Пафоса». Он меня знает, интегрировал бы. [Улыбается].

– Если они вас позовут этим летом, не отказали бы?

– Отказался бы. Меня там плохо приняли. Шучу. Много чего можно рассказывать, когда ты без контракта, но мое время в этом клубе… Туда, где ко мне хорошо относились, с радостью вернулся бы.

– Это в «Зенит»?

– Да, «Зенит», «Динамо». В эти клубы я бы с радостью вернулся. В принципе везде, кроме… Ну, «Спартак» тоже 50/50. История с моим трансфером туда изначально была непонятной: кто-то хотел меня видеть там, а кто-то нет. Успеха в моем переходе не было.

– Но уровень нынешнего чемпионата смогли бы потянуть?

– Я только закончил сезон на Кипре. Давно говорил, что уровень футбола в России сильно снизился. Дзюба позволяет себе играть до 40 лет и уже не бегает, поэтому… Я знаю, что из «Зенита» и «Динамо» не позвонят мне, но если поверить в чудо, если что-то изменится, то в эти команды я с удовольствием пойду.

  • 35-летний Кокорин ранее покинул кипрский «Арис», где в минувшем сезоне провел 23 матча и забил 1 гол.
  • Он не играл в РПЛ с января 2021 года, когда покинул «Спартак».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Динамо Кокорин Александр
Комментарии (14)
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Император 1
1782729033
Первая лига и то выше твоего уровня
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evgevg13
1782730002
Зенит Ижевск, Динамо СПб и Спартак Тамбов может и возьмут
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Бумбраш
1782730309
В зинке хорошо приняли,там в раздевалке всех хорошо принимают,зюпа с азмункой это демонстрировали..грозовцы,гордость .пть..б.мжацкая,тьфу мерзость
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Интерес
1782730360
Футболист Александр Кокорин планирует продать комплекс элитной недвижимости в Хостинском районе Сочи за сумму, близкую к 1 миллиарду рублей. Владение включает два коттеджа — основной и гостевой, объединенных подземным переходом. Общая площадь построек составляет 710 кв. метров, участок занимает 14,5 сотки. На территории объекта расположены собственный SPA-комплекс, открытый бассейн, паркинг с мойкой и шиномонтажем, а также лифт, соединяющий парковку с крышей. Комплекс расположен на высоте 300 метров над уровне. Футболист решил избавиться от актива, так как редко бывает в Сочи.Родственники отговаривают его от продажи, считая объект важным активом.Привыкли там отдыхать, очевидно.
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Литейный 4 (returned)
1782730639
Ну в общем ему стыдно стало, когда он поднимал с колен антинародных. Гыгыгы
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subbotaspartak
1782730984
Да кому ты нужен... и "своим"...
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Plyash
1782733056
Кока , ты часом , вчера не перебрал с куревом ? Кому ты нужен , окурок самосадовый ..
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FCSpartakM
1782733977
он в цска бы сейчас, возможно, лучше смотрелся бы всех напов. Или как минимум не хуже. Бесплатный, бери, пробуй.
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VPERDIV SPARTAK
1782739147
Комментарий скрыт модератором
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