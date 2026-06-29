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  • Реакция Кокорина на возможный переход Сперцяна в «Аль-Ахли»

Реакция Кокорина на возможный переход Сперцяна в «Аль-Ахли»

29 июня, 10:52
11

Нападающий Александр Кокорин высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли».

«Он здесь уже выиграл чемпионство. Больше делать нечего. Как показывает жизнь, те, кто уезжают в Саудовскую Аравию, легко могут вернуться обратно в Европу. А из России тяжело уехать. За звездами в Саудовской Аравии больше внимания. Если он там будет играть, у него большие шансы перейти куда угодно. Путь из Саудовской Аравии в Европу ближе, чем из России.

Деньги? А вы бы отказались? Ты выиграл чемпионат России, тебе дают хорошую зарплату, и ты можешь еще год поиграть с Кришем, побороться за что-то», – сказал Кокорин.

  • Сообщалось, что «Краснодар» продаст Сперцяна в «Аль-Ахли» за 20 миллионов евро.
  • Игрок «быков» будет зарабатывать 6 миллионов евро в год плюс бонусы. Он подпишет договор с саудовским клубом по схеме «3+1»,
  • 26‑летний Сперцян сыграл в 42 матчах за «Краснодар» в минувшем сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Аль-Ахли Кокорин Александр Сперцян Эдуард
Комментарии (11)
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Вадим Depo
1782721635
Кокорин прав! Обсуждал этот переход с приятелем, он тренировал команду первой лиги в СА и точно также рассуждал. Более того, приятель считает, что первые 5-6 команд высшей лиги СА, да и сама лига, пока сильнее РПЛ. Так что, Сперцян и в футболе не проигрывает...
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Цугундeр
1782722230
)) Да ладно ара. Умер Вазген и с ним хрен. Сам-то как, Санёк, по "Дикси" ещё не скучаешь, тряхомудия европейская..?)
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