Реакция Кокорина на возможный переход Сперцяна в «Аль-Ахли»

Нападающий Александр Кокорин высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли».
«Он здесь уже выиграл чемпионство. Больше делать нечего. Как показывает жизнь, те, кто уезжают в Саудовскую Аравию, легко могут вернуться обратно в Европу. А из России тяжело уехать. За звездами в Саудовской Аравии больше внимания. Если он там будет играть, у него большие шансы перейти куда угодно. Путь из Саудовской Аравии в Европу ближе, чем из России.
Деньги? А вы бы отказались? Ты выиграл чемпионат России, тебе дают хорошую зарплату, и ты можешь еще год поиграть с Кришем, побороться за что-то», – сказал Кокорин.
- Сообщалось, что «Краснодар» продаст Сперцяна в «Аль-Ахли» за 20 миллионов евро.
- Игрок «быков» будет зарабатывать 6 миллионов евро в год плюс бонусы. Он подпишет договор с саудовским клубом по схеме «3+1»,
- 26‑летний Сперцян сыграл в 42 матчах за «Краснодар» в минувшем сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»