Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о возможном переходе форварда Константина Тюкавина в петербургскую команду.
Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые могут предложить «Динамо» 30 миллионов евро за форварда.
– Я думаю, Тюкавин все-таки не уйдет из «Динамо». Да и «Зенит» уже укомплектован на позиции нападающего Аугусто и Соболевым. Поэтому я думаю, это не совсем правдивая информация.
– Тюкавин будет прогрессировать в «Зените»?
– Я не понимаю, ради чего сейчас Тюкавину бросать «Динамо». К нему болельщики и руководство относятся хорошо – проблем никаких нет. Плюс клуб его восстановил от тяжелой травмы. Уйти в «Зенит» будет непорядочно по отношению к «Динамо», клубу, который его воспитал.
– 30 миллионов евро – приемлемый ценник за Тюкавина?
– В нынешней ситуации даже платить за иностранцев по 25 миллионов евро – завышено. А между российскими клубами платить за своих, тем более. Сейчас не то время, чтобы шиковать. Поэтому, конечно, это переплата.
- 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.