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  • Экс-игрок «Зенита» – о 30 миллионах за Тюкавина: «Сейчас не то время, чтобы шиковать»

Экс-игрок «Зенита» – о 30 миллионах за Тюкавина: «Сейчас не то время, чтобы шиковать»

29 июня, 13:55
9

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о возможном переходе форварда Константина Тюкавина в петербургскую команду.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые могут предложить «Динамо» 30 миллионов евро за форварда.

– Я думаю, Тюкавин все-таки не уйдет из «Динамо». Да и «Зенит» уже укомплектован на позиции нападающего Аугусто и Соболевым. Поэтому я думаю, это не совсем правдивая информация.

– Тюкавин будет прогрессировать в «Зените»?

– Я не понимаю, ради чего сейчас Тюкавину бросать «Динамо». К нему болельщики и руководство относятся хорошо – проблем никаких нет. Плюс клуб его восстановил от тяжелой травмы. Уйти в «Зенит» будет непорядочно по отношению к «Динамо», клубу, который его воспитал.

– 30 миллионов евро – приемлемый ценник за Тюкавина?

– В нынешней ситуации даже платить за иностранцев по 25 миллионов евро – завышено. А между российскими клубами платить за своих, тем более. Сейчас не то время, чтобы шиковать. Поэтому, конечно, это переплата.

  • 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (9)
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Бумбраш
1782731067
Грозовцы,ради потешить эго за казённый счёт ни перед чем не остановятся...зинка срам российского футбола!!!
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evgevg13
1782731195
А когда Мюллера "не то время" останавливало?
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Plyash
1782732581
Только если ради паспорта , который с гордостью можно достать из широких штанин .
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FCSpartakM
1782733802
а когда бумжи не шиковали? команда на шиковании всю газпромоскую жизнь строится. Трансфер Данни за 30 мультов в свое время попал в топ самых дорогих покупок в Европе в 2008. Люди океревали, как можно платить столько и за кого, когда Ронни в Милан переходил дешевле)
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Good_win_ФКСМ
1782734155
когда бо.мжи считали деньги, все одно это не их деньги - бюджетные....
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subbotaspartak
1782734538
Не знаю кто такой Угаров, но разууууумен, или туп. Решает питерский клуб.
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VVM1964
1782737723
Самое время - не потратишь сейчас, потом уже столько не будет!😜
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Айболид
1782741199
так это надо динаме сказать ,чтобы ценник не заламывали . а так всё как я и расписал - по поводу трансфера тюкавина больше всего визгов исторгает свинятня .
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