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  • Генич сказал, что его печалит в уходе Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли»

Генич сказал, что его печалит в уходе Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли»

29 июня, 18:51
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Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о готовящемся трансфере Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли».

Сообщалось, что саудовский клуб выкупит полузащитника за 25 миллионов долларов, срок контракта – 3+1.

«Как понимаю, Эдику уже просто хотелось попробовать себя где‑то еще. 25 миллионов, которые «Краснодар» получит за этот трансфер, – нехилые деньги.

С учетом перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ» за 20 миллионов, общие 45 миллионов перебивают все затраты на работу академии, что всe это было не зря. Так что с финансовой точки зрения для клуба и футболиста всe понятно.

Сейчас к Саудовской Аравии повышенное внимание. Там в футбол вливаются большие деньги, там пройдет чемпионат мира. Да, жарко, специфический чемпионат, но играют много звезд, и внимание мировой общественности к нему чуть больше, чем к РПЛ.

Думаю, этот переход, возможно, рассматривается как транзит, чтобы сначала поиграть в Саудовской Аравии, в местной Лиге чемпионов, тем более команда там классная, а потом идти в Европу.

Но меня печалит не сам отъезд Сперцяна в Саудовскую Аравию, а то, что признававшийся трижды подряд лучшим полузащитником РПЛ (а сейчас, наверное, выиграет и в четвертый раз), находящийся в самом соку 26‑летний игрок сборной, яркая звезда чемпионата России не имеет ни одного предложения из Европы.

Понятно, что был «Саутгемптон», о котором в прошлом году много говорили, были какие‑то ни к чему необязывающие звонки [от других клубов], о чем говорил сам Эдик, но предложений сейчас нет», – заявил Генич.

  • Сперцян будет зарабатывать в «Аль-Ахли» 6 млн евро в год без учета бонусов.
  • Эдуард – воспитанник «Краснодара».
  • В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Аль-Ахли Сперцян Эдуард Генич Константин
Комментарии (2)
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Garrincha58
1782811918
Лучше в Аль-Ахли играть с хорошим контрактом, чем три года полировать скамейку Сан-Себастьяне.
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АЛЕКС 58
1782828065
А после арабов вообще не будет из европы.
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