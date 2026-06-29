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  • Президент РФС объявил условия для возвращения к системе «весна-осень»

Президент РФС объявил условия для возвращения к системе «весна-осень»

29 июня, 11:59
13

Президент РФС Александр Дюков сказал, возможно ли возвращение к системе «весна-осень» в РПЛ и Первой лиге.

«Переход на систему «осень-весна» в России происходил по решению лиги и клубов. Четыре года назад мы проводили опрос среди клубов лиги, кто хотел бы и готов вернуться к формату «весна-осень». На тот момент такой позиции высказано не было.

Если мнение клубов поменяется, тогда можно будет говорить о смене формата предметно. Аргументы за и против каждой системы неоднократно приводились, вы тоже все их знаете.

Лично мне кажется, что принципиальных различий между «весна-осень» и «осень-весна» сейчас нет. С учетом сегодняшнего международного календаря сроки проведения чемпионата РПЛ серьезно не изменятся.

При этом стоит отметить, что переход от одной системы к другой – достаточно непростое мероприятие. Технически реализовать его можно, но это дополнительная головная боль для клубов и лиг.

Хочу напомнить, что в России есть футбольные соревнования, которые проводятся по системе «весна-осень» – это турниры в рамках Юношеской и Молодежной футбольных лиг, Вторая лига, женская Суперлига.

Там, где клубы были к этому готовы, мы приняли такое решение. Что касается РПЛ и Первой лиги, такое решение должны поддержать эти лиги и их клубы», – сказал Дюков.

  • Переход на систему «осень-весна» в российском футболе произошел в сезоне-2011/12, продлившемся полтора года.
  • Впоследствии некоторые лиги вернулись на прежнюю систему. Во Второй лиге это произошло во второй половине 2023 года. С 2024-го дивизион Б Второй лиги играет по системе «весна-осень», а в группах дивизиона А отдельные турниры проводятся каждые полгода.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Дюков Александр
Комментарии (13)
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evgevg13
1782724912
А когда переходили на осень-весна кого из клубов спросили? Насколько я помню это было волевое решение с целью улучшения выступления наших клубов на европейской арене.
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рылы
1782725193
не дай бог возвращаться к этой системе. из-за еврокубков, хотя бы, если они вернутся. был случай 100 лет назад, когда в ноябре определился чемпион, попал в ЛЧ таким образом, но, когда в сентябре (считай, через год) стартовала эта самая ЛЧ - этот дутый чемпион плёлся где-то на 10 месте в нашем чемпе. и в таком виде выступал в еврокубках. за год с любым клубом может произойти что угодно.
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Hector вернулся
1782727488
Бла бла бла! Надо спрашивать у футболистов, а не у чинуш.
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Mirak92
1782729419
Нафига!? они же устанут! там ЛЧ еще, клубный ЧМ
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Юбиляр
1782729465
"С учетом сегодняшнего международного календаря сроки И ДАТЫ проведения чемпионата РПЛ серьезно не изменятся" - не вижу смысла перехода, будет только хуже !!!
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