Президент РФС объявил условия для возвращения к системе «весна-осень»

Президент РФС Александр Дюков сказал, возможно ли возвращение к системе «весна-осень» в РПЛ и Первой лиге.

«Переход на систему «осень-весна» в России происходил по решению лиги и клубов. Четыре года назад мы проводили опрос среди клубов лиги, кто хотел бы и готов вернуться к формату «весна-осень». На тот момент такой позиции высказано не было.

Если мнение клубов поменяется, тогда можно будет говорить о смене формата предметно. Аргументы за и против каждой системы неоднократно приводились, вы тоже все их знаете.

Лично мне кажется, что принципиальных различий между «весна-осень» и «осень-весна» сейчас нет. С учетом сегодняшнего международного календаря сроки проведения чемпионата РПЛ серьезно не изменятся.

При этом стоит отметить, что переход от одной системы к другой – достаточно непростое мероприятие. Технически реализовать его можно, но это дополнительная головная боль для клубов и лиг.

Хочу напомнить, что в России есть футбольные соревнования, которые проводятся по системе «весна-осень» – это турниры в рамках Юношеской и Молодежной футбольных лиг, Вторая лига, женская Суперлига.

Там, где клубы были к этому готовы, мы приняли такое решение. Что касается РПЛ и Первой лиги, такое решение должны поддержать эти лиги и их клубы», – сказал Дюков.