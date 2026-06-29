Агент Захаряна высказался об интересе «Краснодара» к игроку

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал возможный переход игрока в «Краснодар».
«Я не общался с «Краснодаром». В Сан-Себастьяне никто не знает об этом интересе. Арсен ни с кем не встречался. Я абсолютно ничего об этом не знаю.
Арсен – футболист «Реал Сосьедад». Он вчера прилетел в Испанию на предсезонку с командой. Откуда эта информация берется? Про армянское радио много анекдотов уже выпущено», – сказал Голубин.
Сообщалось, что трансфер Захаряна может состояться в ближайшие 1-2 недели.
- В сезоне-2025/26 23-летний россиянин провел за «Реал Сосьедад» 21 матч, забил 1 гол.
- Срок контракта россиянина с испанским клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»