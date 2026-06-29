Агент Захаряна высказался об интересе «Краснодара» к игроку

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал возможный переход игрока в «Краснодар».

«Я не общался с «Краснодаром». В Сан-Себастьяне никто не знает об этом интересе. Арсен ни с кем не встречался. Я абсолютно ничего об этом не знаю.

Арсен – футболист «Реал Сосьедад». Он вчера прилетел в Испанию на предсезонку с командой. Откуда эта информация берется? Про армянское радио много анекдотов уже выпущено», – сказал Голубин.

Сообщалось, что трансфер Захаряна может состояться в ближайшие 1-2 недели.