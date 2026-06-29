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Названы сроки возможного перехода Захаряна в «Краснодар»

29 июня, 09:39
20

Полузащитник Арсен Захарян может покинуть «Реал Сосьедад» и подписать контракт с «Краснодаром».

В таком случае трансфер произойдет в течение 1-2 недель.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» планирует взять Захаряна в аренду с правом выкупа при условии ухода из состава «быков» Эдуарда Сперцяна.

  • В сезоне-2025/26 23-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 21 матч, забил 1 гол.
  • Срок контракта россиянина с испанским клубом рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

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Источник: страница Arménie Football в соцсети X
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Сосьедад Краснодар Захарян Арсен
Комментарии (20)
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markasergeewka
1782717054
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Cleaner
1782717622
Зачем Краснодару с его гладиаторами этот медленный дрищ?
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BRO_football
1782717919
У Краснодара лишних денег полно? Решили потратить их все на лечение хрустального Захаряна? Как бы то ни было перед трансфером все футболисты проходят медицинское обследование. И Захарян его наверняка не пройдёт.
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Император Бомжей
1782719251
Настоящая фамилия Сергея Галицкого — Арутюнян. Поэтому он тянет всех армяшек к себе в клуб! Галицкий, это фамилия жены. Виктория и Сергей прожили вместе 28 лет. У пары родилась дочь Полина. Виктория Галицкая скончалась 14 июня 2023 года в Италии после борьбы с онкологическим заболеванием. Её похоронили в посёлке Первомайский Красноармейского района рядом с родственниками. Отец Виктории Николаевны Галицкой — Николай Андреевич Галицкий. он не хотел, чтобы потомки носили армянскую фамилию, и рассчитывал на продолжение древнего княжеского рода.
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АЛЕКС 58
1782720828
Армянский клуб обязан иметь армяшек на поле!
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Garrincha58
1782724057
"названы сроки", а потом будут постоянно называть сроки его восстановления
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