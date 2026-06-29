Названы сроки возможного перехода Захаряна в «Краснодар»

Полузащитник Арсен Захарян может покинуть «Реал Сосьедад» и подписать контракт с «Краснодаром».
В таком случае трансфер произойдет в течение 1-2 недель.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» планирует взять Захаряна в аренду с правом выкупа при условии ухода из состава «быков» Эдуарда Сперцяна.
- В сезоне-2025/26 23-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 21 матч, забил 1 гол.
- Срок контракта россиянина с испанским клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
Источник: страница Arménie Football в соцсети X