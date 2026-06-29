Названы сроки возможного перехода Захаряна в «Краснодар»

Полузащитник Арсен Захарян может покинуть «Реал Сосьедад» и подписать контракт с «Краснодаром».

В таком случае трансфер произойдет в течение 1-2 недель.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» планирует взять Захаряна в аренду с правом выкупа при условии ухода из состава «быков» Эдуарда Сперцяна.