Радимов заявил, что Винисиус блещет на ЧМ-2026 благодаря игроку «Зенита»

Владислав Радимов высоко отозвался об игре левого защитника «Зенита» Дугласа Сантоса на чемпионате мира.

32-летний фулбек только в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии в официальных матчах.

Несмотря на это, игрок «Зенита» стал основным в составе «селесао» на ЧМ-2026.

Он выходил на поле во всех встречах группового этапа.

– Конечно, я удивлен успехам Дугласа Сантоса, потому что вообще не факт было, что он поедет на чемпионат мира. Но молодец, в 32 года стать игроком стартового состава, это сильно.

Но в чeм его плюс? Он обязательный. Вспомните, он до «Зенита» же играл в Германии много. Да и в «Зените» он подтверждает статус того, что он обязательный футболист, делает всe, что скажет тренер, и, в принципе, довольно-таки техничный... И одарeнный.

Вот он на фланге за Винисиусом делает очень много работы, которой не видно глазу. Он доставляет мяч моментально Винисиусу. И то, что Винисиус сейчас блещет здесь, это как раз в том числе заслуга Дугласа Сантоса.

– А Луис Энрике?

– Вот тут удивление. Сломался Рафинья, и я был уверен, что будет играть Луис Энрике. Он вышел же в первом матче неплохо. Но на этой позиции у бразильцев есть конкуренция, поэтому попасть в состав тоже не так и просто.