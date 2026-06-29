Радимов заявил, что Винисиус блещет на ЧМ-2026 благодаря игроку «Зенита»

Владислав Радимов высоко отозвался об игре левого защитника «Зенита» Дугласа Сантоса на чемпионате мира.
- 32-летний фулбек только в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии в официальных матчах.
- Несмотря на это, игрок «Зенита» стал основным в составе «селесао» на ЧМ-2026.
- Он выходил на поле во всех встречах группового этапа.
– Конечно, я удивлен успехам Дугласа Сантоса, потому что вообще не факт было, что он поедет на чемпионат мира. Но молодец, в 32 года стать игроком стартового состава, это сильно.
Но в чeм его плюс? Он обязательный. Вспомните, он до «Зенита» же играл в Германии много. Да и в «Зените» он подтверждает статус того, что он обязательный футболист, делает всe, что скажет тренер, и, в принципе, довольно-таки техничный... И одарeнный.
Вот он на фланге за Винисиусом делает очень много работы, которой не видно глазу. Он доставляет мяч моментально Винисиусу. И то, что Винисиус сейчас блещет здесь, это как раз в том числе заслуга Дугласа Сантоса.
– А Луис Энрике?
– Вот тут удивление. Сломался Рафинья, и я был уверен, что будет играть Луис Энрике. Он вышел же в первом матче неплохо. Но на этой позиции у бразильцев есть конкуренция, поэтому попасть в состав тоже не так и просто.