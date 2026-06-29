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  • Радимов заявил, что Винисиус блещет на ЧМ-2026 благодаря игроку «Зенита»

Радимов заявил, что Винисиус блещет на ЧМ-2026 благодаря игроку «Зенита»

29 июня, 15:56
13

Владислав Радимов высоко отозвался об игре левого защитника «Зенита» Дугласа Сантоса на чемпионате мира.

  • 32-летний фулбек только в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии в официальных матчах.
  • Несмотря на это, игрок «Зенита» стал основным в составе «селесао» на ЧМ-2026.
  • Он выходил на поле во всех встречах группового этапа.

– Конечно, я удивлен успехам Дугласа Сантоса, потому что вообще не факт было, что он поедет на чемпионат мира. Но молодец, в 32 года стать игроком стартового состава, это сильно.

Но в чeм его плюс? Он обязательный. Вспомните, он до «Зенита» же играл в Германии много. Да и в «Зените» он подтверждает статус того, что он обязательный футболист, делает всe, что скажет тренер, и, в принципе, довольно-таки техничный... И одарeнный.

Вот он на фланге за Винисиусом делает очень много работы, которой не видно глазу. Он доставляет мяч моментально Винисиусу. И то, что Винисиус сейчас блещет здесь, это как раз в том числе заслуга Дугласа Сантоса.

– А Луис Энрике?

– Вот тут удивление. Сломался Рафинья, и я был уверен, что будет играть Луис Энрике. Он вышел же в первом матче неплохо. Но на этой позиции у бразильцев есть конкуренция, поэтому попасть в состав тоже не так и просто.

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Источник: «РБ Спорт»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Зенит Реал Бразилия Дуглас Сантос Винисиус Энрике Луис Радимов Владислав
Комментарии (13)
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VPERDIV SPARTAK
1782738416
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Good_win_ФКСМ
1782738693
совсем алкаш буланов стал плох...
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ziborock
1782739689
То есть у Дугласа Сантоса "Матч против Гаити (ЧМ-2026, групповой этап): Бразильский ESPN поставил ему оценку 6,0", "Матч против Марокко (ЧМ-2026, групповой этап): Авторитетное издание Globo оценило его игру в 5,5 балла (по 10-балльной шкале)." по мнению Радимова успех?! Хотя кого мы слушаем.....🤣
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FCSpartakM
1782743934
Как зенитовские чудики не поймут, что у бразильянцев просто нет на этом чемпе крайков. И Сантос не провел ни одной сильной игры. У них чел из саудовской лиги выходит если, о чем тут речь может идти.Сидят так же саудиты и хвалят ********)
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Иван Петров 1986
1782758465
Ты думай, когда такую х..ню хочешь сказать.
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