Кокорин двумя словами охарактеризовал тренера «Спартака» Карседо

Александр Кокорин высоко отозвался о главном тренере «Спартака» Хуане Карлосе Карседо.
«Мне импонирует Карседо. Мы с ним конкурировали на Кипре, а когда он пришел сюда, он сразу выиграл трофей. Он – хороший дядя, только успехов ему», – сказал Кокорин.
- Испанец возглавил красно-белых 5 января, заключив контракт до лета 2028 года.
- Под его руководством команда выиграла 11 из 17 матчей при 2 ничьих и 4 поражениях.
- Спартаковцы поднялись с 6-го на 4-е место в РПЛ и стали обладателями FONBET Кубка России.
Источник: «Спорт-Экспресс»