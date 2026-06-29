Кокорин двумя словами охарактеризовал тренера «Спартака» Карседо

Александр Кокорин высоко отозвался о главном тренере «Спартака» Хуане Карлосе Карседо.

«Мне импонирует Карседо. Мы с ним конкурировали на Кипре, а когда он пришел сюда, он сразу выиграл трофей. Он – хороший дядя, только успехов ему», – сказал Кокорин.