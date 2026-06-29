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  • Кокорин раскрыл, что сказал Тюкавину насчет трансфера в «Зенит»

Кокорин раскрыл, что сказал Тюкавину насчет трансфера в «Зенит»

29 июня, 18:18
12

Экс-форвард «Зенита» и «Динамо» Александр Кокорин объяснил, почему выступает за переход Константина Тюкавина из московского в петербургский клуб.

– Под новостями о возможном переходе Тюкавина в «Зенит», в комментариях часто пишут: «Кокора 2.0».

– Я давно рекомендовал Тюкавину перейти в «Зенит». «Динамо» не готово выигрывать трофей, а у Кости сейчас лучшие годы карьеры. И проиграть всю жизнь без трофеев…

– Можно стать легендой клуба.

– Насколько я знаю, Шунина не сильно легендой сделали.

– Вы имеете в виду то, как он ушел из клуба?

– Да, он даже в структуре клуба не остался. Я с ним разговаривал и знаю, что он далеко не легенда «Динамо», хотя пробыл там всю жизнь.

Поэтому Тюкавину это точно не светит – стать легендой клуба (улыбается).

– Но один из плюсов пойти в «Зенит» – вырасти в зарплате.

– «Зенит» – это клуб уровня, максимально приближенного к Европе. Если ты хочешь конкурировать с хорошими футболистами, понять, что такое играть на приближенном к Европе уровне футбола, – это «Зенит».

– Как вы рекомендовали Тюкавину переходить в «Зенит»?

– По-моему, когда он порвал крестообразную связку, я написал ему: «Не нужно копировать во всем меня, получая такие же травмы». Пожелал успехов в восстановлении, но в дальнейшем рекомендовал бы ему пойти на повышение, потому что, мне кажется, он готов к этому.

  • Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Кокорин Александр Тюкавин Константин
Комментарии (12)
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Литейный 4 (returned)
1782747095
Зенит это российский топ клуб. Это аксиома, равно как и спартак середняк. Гыгыгы
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СильныйМозг
1782748520
Комментарий скрыт модератором
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Томик
1782750448
"Зенит" как вылетел в 1989 году из высшей лиги, так в неё по спортивному принципу и не вернулся. Вот это действительно факт.
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Бумбраш
1782750850
Коко тюкаше :" дои зинку,дои.зинаиду для этого и создавали"
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