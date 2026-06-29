Ловчев ответил, считает ли переход Сперцяна в саудовский клуб предательством футбола

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев порассуждал о готовящемся трансфере Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли».

Сообщалось, что саудовский клуб выкупит полузащитника за 25 миллионов долларов, срок контракта – 3+1.

«Не считаю, что переход Сперцяна в Саудовскую Аравию – предательство футбола. Сейчас там играет много великих футболистов, у которых можно многому поучиться.

Тут вопрос только к Сперцяну, он вырос как футболист в «Краснодаре» и должен что-то ему отдать. Так он и отдал – стали чемпионами, занимали второе место.

Главное, чтобы не получилось, как у Захаряна, потому что он испортил свою карьеру в самые лучшие годы.

Надо играть с сильными, чтобы расти как футболист. Если он считает, что будет там прогрессировать, тогда правильно.

А все эксперты, которые поиграли в футбол – Аршавин и так далее, мы считаем, что российский футбол приостановился в развитии», – сказал Ловчев.