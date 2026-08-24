Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился впечатлениями от выигранного матча пятого тура РПЛ против «Зенита».
- Красно-белые победили дома со счетом 2:0.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча на «Лукойл Арене».
- Его видеообзор можно посмотреть здесь.
- «Спартак» поднялся на 2-е место в таблице чемпионата, «Зенит» занимает 4-ю строчку.
«Спартак» играет красиво, «Спартак» играет добротно. И мне очень нравится.
Не было такого, чтобы «Зенит» отдал инициативу. «Спартак» забрал ее.
Команда была интереснее соперника во всем. «Спартак» везде был предпочтительнее. Я вижу отличную атмосферу в команде», – сказал Ловчев.
Источник: «Матч ТВ»