Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился впечатлениями от выигранного матча пятого тура РПЛ против «Зенита».

Красно-белые победили дома со счетом 2:0.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча на «Лукойл Арене».

Его видеообзор можно посмотреть здесь.

«Спартак» поднялся на 2-е место в таблице чемпионата, «Зенит» занимает 4-ю строчку.

«Спартак» играет красиво, «Спартак» играет добротно. И мне очень нравится.

Не было такого, чтобы «Зенит» отдал инициативу. «Спартак» забрал ее.

Команда была интереснее соперника во всем. «Спартак» везде был предпочтительнее. Я вижу отличную атмосферу в команде», – сказал Ловчев.