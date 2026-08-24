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Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»

24 августа, 17:51
8

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился впечатлениями от выигранного матча пятого тура РПЛ против «Зенита».

«Спартак» играет красиво, «Спартак» играет добротно. И мне очень нравится.

Не было такого, чтобы «Зенит» отдал инициативу. «Спартак» забрал ее.

Команда была интереснее соперника во всем. «Спартак» везде был предпочтительнее. Я вижу отличную атмосферу в команде», – сказал Ловчев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ловчев Евгений
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