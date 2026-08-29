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Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже

29 августа, 18:04
18

Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался об итогах матча 6-го тура РПЛ «Факел»«Зенит» (1:0).

«Зенит» на старте чемпионата не очень хорош. Практически ничего в матче с «Факелом» не создал. Команда не играет в силу своих игроков. Нужен игрок середины поля, который бы связал их в одно целое, чтобы появлялись моменты.

И со «Спартаком» они провалили игру. Тут удаление Дивеева, там было удаление Глушенкова. Это следствие нервозности, потому что они играют не очень хорошо.

Пенальти с «Факелом» – 50 на 50, но все‑таки назначен по делу. Нетфуллин выставил ногу, и он был за Кондаковым. Он размахнулся и бил по мячу, а Нетфуллин ногу поставил и не бил по мячу», – сказал Ловчев.

  • Единственный гол «Зенит» забил с пенальти на 90+3 минуте.
  • 11-метровый реализовал нападающий Александр Соболев.
  • «Зенит» отстает от первого места на три очка.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Ловчев Евгений
Комментарии (18)
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Иван Петров 1986
1788016053
Да что тут говорить. Позор блохастым и все ! ! !
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nik55
1788016337
Серафимыч купи очки
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gambler35
1788016411
Ловчем походу из ума выжил. Размахнулся и бил по мячу...а попал то по ноге игрока Факела...
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рылы
1788016416
шах и мат, хрюканы!
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NewLife
1788016633
Тандем Федотов - Ловчев на службе у блохастых🤑
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Alexander.saf
1788017313
Я думал он умнее
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anatolich72
1788017455
Вопрос ловчеву"что тогда было в эпизоде с Литвиновым" в предыдущем матче, там даже штрафной не дали?
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balam
1788017928
и он продался.зеня уже всех замазал фекалиями. впрочем,деньги не пахнут
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Номэд
1788018102
Серафимыч на довольствии у гаспрома. И очень уж не хочет, что бы выперли с гаспромпозортв, поэтому и говорит, что хочет слышать г-н миллер. Позор петушарне с болот!
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oyabun
1788020461
Объяснения Ловчева понятны. Если выскажется по правде - в студию больше не позовут и денежка не капнет. Вот так потихоньку и продаётся совесть.
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