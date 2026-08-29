Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже

Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался об итогах матча 6-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (1:0).

«Зенит» на старте чемпионата не очень хорош. Практически ничего в матче с «Факелом» не создал. Команда не играет в силу своих игроков. Нужен игрок середины поля, который бы связал их в одно целое, чтобы появлялись моменты.

И со «Спартаком» они провалили игру. Тут удаление Дивеева, там было удаление Глушенкова. Это следствие нервозности, потому что они играют не очень хорошо.

Пенальти с «Факелом» – 50 на 50, но все‑таки назначен по делу. Нетфуллин выставил ногу, и он был за Кондаковым. Он размахнулся и бил по мячу, а Нетфуллин ногу поставил и не бил по мячу», – сказал Ловчев.