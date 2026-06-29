Команда Смолова проиграла команде фигуриста Плющенко

Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион, помог своей команде обыграть команду Федора Смолова на турнире по уличному футболу.

«Союз чемпионов» под руководством Плющенко переиграл SMOL SQUAD со счетом 7:5 в рамках турнира «Свои Плюсы | Уличный футбол». 43-летний фигурист оформил дубль в этой встрече.

«Ну и без поддержки наших болельщиков и наших спонсоров команды этого бы не произошло!» – написал трехкратный чемпион мира в своем телеграм-канале.

Плющенко также опубликовал несколько видео с турнира. На одном из них запечатлена серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова с 11-месячным сыном на руках.